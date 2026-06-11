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Parte la Festa de l’Unità al Borgorino di Cassano Magnago: due mesi di cucina, musica e dibattiti

Dal 12 giugno al 15 agosto l'Area Feste di via Sant'Anna apre ogni fine settimana con ristorante, pizzeria, serate danzanti e momenti di confronto. Il 25 giugno l'incontro con Silvia Roggiani sul voto delle donne in 80 anni di Repubblica

festa unità borgorino

Prende il via venerdì 12 giugno la Festa de l’Unità del Borgorino 2026, l’appuntamento estivo che fino a sabato 15 agosto animerà l’Area Feste di via Sant’Anna 12 a Cassano Magnago.

Ogni venerdì, sabato e domenica sera il pubblico troverà ristorante, pizzeria e fritto misto, per una cena in compagnia accompagnata da musica dal vivo e serate danzanti, nel fresco dell’area all’aperto del Borgorino.

Il programma musicale di giugno propone un artista diverso per ogni serata: si parte venerdì 12 con Lorenzo Vilonna, seguito sabato 13 da Mary Legato e domenica 14 da Luca Michelon. Il fine settimana successivo salgono sul palco Dino Carugati (venerdì 19), Martini (sabato 20) e Graziano (domenica 21), mentre l’ultimo weekend del mese è affidato a Mauro (venerdì 26), Luciana (sabato 27) e Ketty (domenica 28).

In cucina, accanto al menù fisso, ogni settimana sarà protagonista un piatto speciale: si comincia con lo stinco al forno con patate, per proseguire con la pasta fagioli e cozze e chiudere il mese con la porchetta di Ariccia con patate al forno.

Il 25 giugno il dibatto con Roggiani

Non mancheranno i momenti di dibattito. Giovedì 25 giugno alle 20.30 è in programma la serata culturale “Il voto delle donne in 80 anni di Repubblica”: ne parleranno Silvia Roggiani, segretaria del Partito Democratico lombardo, e Angelo Protasoni, in un incontro che ripercorre il cammino della partecipazione femminile dalla nascita della Repubblica a oggi.

La festa proseguirà per tutta l’estate, ogni fine settimana, fino a Ferragosto.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026
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