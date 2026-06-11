Parte la Festa de l’Unità al Borgorino di Cassano Magnago: due mesi di cucina, musica e dibattiti

Prende il via venerdì 12 giugno la Festa de l’Unità del Borgorino 2026, l’appuntamento estivo che fino a sabato 15 agosto animerà l’Area Feste di via Sant’Anna 12 a Cassano Magnago.

Ogni venerdì, sabato e domenica sera il pubblico troverà ristorante, pizzeria e fritto misto, per una cena in compagnia accompagnata da musica dal vivo e serate danzanti, nel fresco dell’area all’aperto del Borgorino.

Il programma musicale di giugno propone un artista diverso per ogni serata: si parte venerdì 12 con Lorenzo Vilonna, seguito sabato 13 da Mary Legato e domenica 14 da Luca Michelon. Il fine settimana successivo salgono sul palco Dino Carugati (venerdì 19), Martini (sabato 20) e Graziano (domenica 21), mentre l’ultimo weekend del mese è affidato a Mauro (venerdì 26), Luciana (sabato 27) e Ketty (domenica 28).

In cucina, accanto al menù fisso, ogni settimana sarà protagonista un piatto speciale: si comincia con lo stinco al forno con patate, per proseguire con la pasta fagioli e cozze e chiudere il mese con la porchetta di Ariccia con patate al forno.

Il 25 giugno il dibatto con Roggiani

Non mancheranno i momenti di dibattito. Giovedì 25 giugno alle 20.30 è in programma la serata culturale “Il voto delle donne in 80 anni di Repubblica”: ne parleranno Silvia Roggiani, segretaria del Partito Democratico lombardo, e Angelo Protasoni, in un incontro che ripercorre il cammino della partecipazione femminile dalla nascita della Repubblica a oggi.

La festa proseguirà per tutta l’estate, ogni fine settimana, fino a Ferragosto.