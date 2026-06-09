Partono i lavori di messa in sicurezza dopo la frana di Curiglia con Monteviasco
L’intervento in corso prevede la posa di reti para massi. Passera, Provincia, “fragilità dei versanti ma anche incuria nella gestione dei boschi”
Sono cominciati questa mattina, martedì 9 giugno, i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza della frana caduta sulla strada provinciale 6 a Curiglia con Monteviasco.
La rimozione diretta dei detriti, che ammontavano a diverse decine di metri cubi di materiale precipitato a valle intorno alle 13 di sabato, era avvenuta già a meno di 24 ore dall’evento, nonostante alcune persone fossero rimaste bloccate in paese e ospitate per la notte da alcuni residenti.
Nella giornata di lunedì è stato effettuato un ulteriore sopralluogo che ha portato alla decisione di posare circa 250 metri quadrati di rete metallica paramassi. A distanza di un solo giorno, i lavori sono già iniziati (nella foto) e questa mattina gli operai erano al lavoro sul versante interessato dallo smottamento.
Un problema affrontato in tempi rapidi, anche se è ancora presto per cantare vittoria, dal momento che si tratta di versanti particolarmente fragili.
«Purtroppo siamo di fronte a boschi abbandonati, piante cadute e terreni privati lasciati spesso a sè stessi», spiega il consigliere provinciale delegato alla Viabilità della Provincia di Varese, Fabio Passera.
«È una situazione difficile», conclude, «che si somma ad altri interventi meno gravi, come la caduta di un albero nella notte tra domenica e lunedì sulla strada provinciale 5 a Garabiolo, e che mette in evidenza i punti deboli di una zona tanto affascinante quanto delicata».
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