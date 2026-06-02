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Passo Variola, escursionista ferita durante la traversata: intervento del Soccorso Alpino

Attivazione nel pomeriggio del 2 giugno per una coppia in difficoltà lungo il percorso da Varzo a San Bernardo. Donna con trauma a un braccio, soccorsi in arrivo da Bognanco e Varzo

soccorso alpino

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio del 2 giugno, intorno alle ore 17, per una coppia di escursionisti impegnata nella traversata da Varzo a San Bernardo via Passo Variola, rimasta in difficoltà in ambiente montano.

Secondo quanto riferito, in prossimità del passo, in condizioni di scarsa visibilità, l’uomo ha allertato i soccorsi per la moglie, che avrebbe riportato un trauma a un braccio, rendendo impossibile proseguire l’escursione.

Le stazioni di Bognanco e Domodossola sono state immediatamente attivate per il recupero. Le squadre stanno raggiungendo la zona dell’intervento, mentre anche da Varzo è partita un’ulteriore squadra di supporto per agevolare le operazioni lungo il percorso.

I due escursionisti, al momento del contatto, non risultavano più raggiungibili telefonicamente, probabilmente a causa della mancanza di copertura di rete nella zona. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.
(immagine di repertorio)

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Pubblicato il 02 Giugno 2026
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