Passo Variola, escursionista ferita durante la traversata: intervento del Soccorso Alpino
Attivazione nel pomeriggio del 2 giugno per una coppia in difficoltà lungo il percorso da Varzo a San Bernardo. Donna con trauma a un braccio, soccorsi in arrivo da Bognanco e Varzo
Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio del 2 giugno, intorno alle ore 17, per una coppia di escursionisti impegnata nella traversata da Varzo a San Bernardo via Passo Variola, rimasta in difficoltà in ambiente montano.
Secondo quanto riferito, in prossimità del passo, in condizioni di scarsa visibilità, l’uomo ha allertato i soccorsi per la moglie, che avrebbe riportato un trauma a un braccio, rendendo impossibile proseguire l’escursione.
Le stazioni di Bognanco e Domodossola sono state immediatamente attivate per il recupero. Le squadre stanno raggiungendo la zona dell’intervento, mentre anche da Varzo è partita un’ulteriore squadra di supporto per agevolare le operazioni lungo il percorso.
I due escursionisti, al momento del contatto, non risultavano più raggiungibili telefonicamente, probabilmente a causa della mancanza di copertura di rete nella zona. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.
(immagine di repertorio)
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