Pasta a 4 zampe a Origgio: una cena solidale per aiutare gli animali del rifugio “Lilli e il Vagabondo”

Una serata all’insegna della convivialità e della solidarietà per sostenere gli amici a quattro zampe ospitati dal rifugio. Sabato 20 giugno, a partire dalle 19, il Rifugio Lilli e il Vagabondo di Origgio ospiterà “Pasta a 4 zampe”, un appuntamento aperto a tutti pensato per raccogliere fondi a favore delle attività della struttura e della cura degli animali accolti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con PACAV e si svolgerà nella sede del rifugio, in strada consorziale per Nerviano 13 a Origgio. I partecipanti potranno gustare un piatto di pasta fredda, disponibile sia in versione vegetariana sia non vegetariana, trascorrendo una serata in compagnia e contribuendo concretamente al sostegno degli animali ospitati.

Eventi come questo rappresentano un’importante occasione per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari e raccogliere risorse utili per garantire assistenza, cure e accoglienza a cani e gatti in cerca di una nuova famiglia.

Il Rifugio Lilli e il Vagabondo è infatti un punto di riferimento per il territorio nell’attività di recupero e tutela degli animali, grazie all’impegno costante di volontari e sostenitori.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 392 9808556.

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a sabato 27 giugno.