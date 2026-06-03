Patrocinio al Pride? Il consiglio provinciale si spacca. L’ultima parola spetta al presidente

Torna anche quest’anno in consiglio provinciale il dibattito sulla concessione del patrocinio al Pride che si svolgerà sabato 20 giugno. A chiedere il confronto in aula è stato lo stesso presidente Marco Magrini che, negli anni passati, aveva respinto la richiesta. Magrini ha ricordato come la Provincia avesse già concesso il patrocinio e messo a disposizione una sala per un precedente evento organizzato da ArciGay, a cui aveva partecipato anche il sindaco di Varese. Una scelta coerente, aveva spiegato, con la volontà dichiarata dell’ente di affrontare questi temi nelle sedi opportune.

A favore della concessione si è espresso con una dichiarazione formale — chiesta espressamente agli atti — il consigliere Fabio Passera, a nome dei Civici Democratici. Passera ha sottolineato il valore istituzionale del patrocinio, richiamando tra i compiti della Provincia la promozione delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni ai sensi della legge 56/2014. «Negare il patrocinio significherebbe prendere pubblicamente le distanze, e questo non è accettabile», ha detto, aggiungendo di parlare anche come cattolico convinto, per il quale fede e inclusione non sono in contraddizione.

Di parere opposto il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Colombo, che pur dichiarandosi favorevole al diritto di organizzare la manifestazione, ha contestato l’opportunità che un ente pubblico la patrocini. Colombo ha richiamato episodi recenti — in particolare l’esclusione del carro della comunità ebraica dal Pride di Roma — per mettere in discussione la coerenza dei promotori sui temi di inclusione e antidiscriminazione che portano in piazza.

Posizione articolata anche quella del consigliere dei Civici Popolati Enrico Vettori, che ha portato nel dibattito considerazioni di carattere antropologico e valoriale, esprimendo contrarietà al patrocinio in nome di una visione della società fondata su principi comunitari tradizionali.

La consigliera con deleghe alle pari opportunità Alessandra Agostini ha rivendicato il valore del confronto in sé: «La politica è prima di tutto discussione», ha affermato, ricordando che la Provincia di Varese è stata la prima a ottenere la certificazione di qualità di genere. Per Agostini, concedere il patrocinio sarebbe un segnale concreto di ascolto verso cittadini e famiglie che si sentono non pienamente riconosciuti.

Il presidente Magrini, incassato il dibattito, si è riservato la decisione finale.