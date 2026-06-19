“Pedala con Lino”, a Castiglione Olona raccolti 2.500 euro per la ricerca sulla SLA
Successo per l'11ª edizione della pedalata ecologica e benefica dedicata a Lino. L'iniziativa ha coinvolto numerosi partecipanti e ha permesso di raccogliere aiuti devoluti ad AISLA per sostenere la ricerca scientifica e i servizi a favore dei malati di SLA e delle loro famiglie
Solidarietà, sport e impegno civile si sono incontrati a Castiglione Olona in occasione dell’11ª edizione di “Pedala con Lino”, la tradizionale pedalata ecologica e benefica di 23 chilometri che ogni anno richiama decine di partecipanti con un obiettivo comune: sostenere la lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
L’iniziativa, svoltasi domenica 31 maggio, ha confermato ancora una volta il forte legame della comunità con questa manifestazione, consentendo di raccogliere 2.500 euro, interamente devoluti ad AISLA Onlus. La donazione è stata consegnata al presidente dell’associazione, Maurizio Colombo, e contribuirà a finanziare la ricerca scientifica e i servizi di assistenza rivolti ai pazienti e ai loro caregiver.
Ma “Pedala con Lino” non è soltanto una raccolta fondi. L’evento rappresenta il simbolo di un’amicizia e di una vicinanza che, negli anni, hanno saputo trasformarsi in un appuntamento capace di coinvolgere l’intera comunità. Nato dall’affetto di un gruppo di amici nei confronti di Lino e della sua famiglia, il progetto continua a mettere al centro proprio lui, che ne resta il protagonista e l’ispiratore.
Nonostante la malattia, Lino continua infatti a essere un punto di riferimento per chi lo conosce. La sua presenza, il sorriso, le parole di incoraggiamento e la forza con cui affronta ogni giorno le difficoltà rappresentano un esempio di coraggio e di straordinaria umanità, capace di trasmettere speranza a chi gli sta accanto.
Gli organizzatori e l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore alle Politiche sociali e all’Istruzione Caterina Valle Zaninoni, sottolineano come iniziative di questo genere abbiano anche un importante valore culturale, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla SLA e sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica e le famiglie che convivono con questa complessa patologia.
L’auspicio è che “Pedala con Lino” continui a crescere anche nelle prossime edizioni, dimostrando come la solidarietà possa davvero fare la differenza. Perché, come ricordano gli organizzatori, ogni gesto conta e insieme è possibile dare una spinta concreta alla ricerca contro la SLA.
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