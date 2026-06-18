Pedone investito in centro a Ferno: anziana trasportata in codice rosso a Legnano

Grave incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 18 giugno, nel pieno centro di Ferno. Intorno alle ore 19:02, una donna di 79 anni è stata investita da una vettura mentre si trovava nei pressi di piazza San Martino.

L’impatto è stato molto violento: l’anziana è stata caricata sul cofano del veicolo, finendo per sfondare il parabrezza prima di cadere a terra.

I soccorsi sono scattati immediatamente in codice rosso. La centrale operativa della Soreu dei Laghi ha coordinato l’invio del personale sanitario sul posto che, dopo aver stabilizzato la donna sul luogo dell’incidente, ne ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Legnano a causa dei traumi riportati.

In piazza San Martino sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità del centro cittadino e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.