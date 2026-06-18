Per la Festa della Musica 2026 a Milano Malpensa arrivano due ensemble vocali d’eccellenza

In occasione della Festa della Musica 2026 che quest’anno propone il tema “La Voce dei Luoghi”, all’aeroporto di Milano Malpensa è previsto un appuntamento speciale dedicato al canto corale contemporaneo. che quest’anno propone il tema

Domenica 21 giugno, alle ore 12.00, nell’area Food Court del Terminal 1, si terrà un concerto gratuito che vedrà protagonisti due ensemble vocali capaci di interpretare con originalità e freschezza il repertorio contemporaneo: Le Pop Up e Vocal Experience.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica e intende portare la musica nei luoghi della quotidianità e del viaggio, creando occasioni di incontro, condivisione e scoperta attraverso il linguaggio universale delle voci.

Vocal Experience è un nuovo ensemble vocale dinamico che esplora i confini della musica corale contemporanea. Animato da una forte vocazione all’innovazione, il gruppo sperimenta nuovi suoni e arrangiamenti audaci nei generi pop, jazz e contemporaneo. La sua missione è creare momenti musicali indimenticabili, collaborando con compositori emergenti e reinterpretando le potenzialità della voce umana.

Accanto a loro si esibiranno Le Pop Up, ensemble vocale femminile nato nel 2015 all’interno dell’Accademia Vocale Solevoci. Composto da giovani talentuose tra i 16 e i 23 anni, il gruppo è stato creato per condividere la passione per la musica in un contesto collaborativo e creativo. La loro attività artistica si concentra sulla reinterpretazione innovativa di brani popolarmente conosciuti, valorizzandone le melodie e la ricchezza armonica.

Il progetto Le Pop Up è inoltre fondato sulla consapevolezza del valore sociale della musica: fare musica insieme significa costruire comunità, favorire l’incontro e il confronto tra persone diverse. Le loro performance integrano la vocalità con il movimento scenico, attraverso coreografie che amplificano l’espressività degli arrangiamenti. Nel corso degli anni, Le Pop Up hanno ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama della musica corale, distinguendosi per qualità artistica, originalità e capacità comunicativa.

Tutti pronti alle ore 12.00 alla Food Court del Terminal 1 di Milano Malpensa per lasciarsi sorprendere dalla forza e dalla bellezza della musica corale contemporanea.