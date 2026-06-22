Per l’omicidio nei boschi della Froda a Castelveccana ammesso il rito abbreviato per i due imputati 

I due imputati per i fatti di Castelveccana dell’inverno 2023, dove venne ucciso da colpi d’arma da fuoco il 32enne Rachid Nachad, verranno giudicati con rito abbreviato. Lo ha deciso oggi, lunedì, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Varese Marcello Buffa.

L’ammissione al rito abbreviato, che in caso di condanna prevede la riduzione della pena di un terzo, è stato condizionato all’escursione del consulente tecnico balistico della difesa e di alcuni militari che hanno svolto le indagini Il giudice ha ammesso rinviato al 13 luglio per sentire tutti i testi.

Ammesse sette parti civili, tutti parenti dell’uomo ucciso, fatto per il quale si è dichiarato soddisfatto il difensore della famiglia, l’avvocato Marco Romagnoli, e sul quale invece le difese hanno sul punto alcune eccezioni: «Stiamo valutando l’impugnazione di costituzione di parte civile», ha specificato il terzo difensore degli imputati, avvocato Domenico Franchini, che rappresenta in giudizio gli imputati insieme ai colleghi Luca Marsico e Lucio Lucia.

È dunque tornato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Varese il procedimento penale per l’omicidio del cittadino marocchino ucciso la sera del 10 febbraio 2023 durante un servizio antidroga nei boschi della cascata della Froda, a Castelveccana. Al centro della prima udienza di febbraio come si ricorderà erano emerse due questioni preliminari: l’ammissione delle parti civili e la richiesta degli imputati di accedere al rito abbreviato. Il giudice Marcello Buffa aveva rinviato ogni decisione.

Imputati sono due carabinieri: un ex sottufficiale di 56 anni, accusato di omicidio volontario pluriaggravato per aver esploso i colpi mortali, oltre che di falso ideologico, e un militare di 58 anni, chiamato a rispondere di favoreggiamento, depistaggio e falso. L’avvocato Marco Romagnoli, legale dei familiari della vittima, aveva chiesto l’ammissione come parti civili di otto congiunti, sostenendo che la loro identificazione fosse già stata accertata. Di diverso avviso i difensori degli imputati, che avevano contestato la piena identificabilità dei richiedenti. Oggi con la costituzione di 7 parti civili (una nel frattempo è deceduta) e del rito alternativo il procedimento entra nel vivo.