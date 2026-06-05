Perchè l’ospedale di Cittiglio non ha ancora l’impianto di climatizzazione? Il consigliere Astuti chiede chiarezza

Perché, a distanza di sei anni, l’ospedale di Cittiglio non ha ancora l’impianto di climatizzazione? È la domanda che il consigliere regionale dei DEM Samuele Astuti pone all’assessore al Welfare Guido Bertolaso. L’interrogazione mira a chiarire le criticità di un iter avviato nel 2019: «A sei anni dagli stanziamenti regionali l’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio è ancora senza un impianto di climatizzazione, com’è possibile?».

Astuti chiede chiarezza sui ritardi accumulati, sulle procedure andate deserte o fallite e sulle responsabilità amministrative che hanno impedito la realizzazione di un’opera indispensabile e attesa ormai da tempo.

«Una situazione che denunciamo da anni – ribadisce Astuti – e che continua a riproporsi ogni estate senza una soluzione definitiva. Nel 2020 Regione Lombardia aveva stanziato 2,3 milioni di euro per diversi interventi sulla struttura, tra cui l’impianto di climatizzazione dei reparti. Oggi, sei anni dopo, quell’impianto ancora non c’è».

«Non è più accettabile che pazienti e operatori siano costretti ad affrontare temperature sempre più elevate con sistemi emergenziali e provvisori come i condizionatori portatili – attacca Astuti -. In un ospedale servono standard adeguati sotto il profilo sanitario, organizzativo e della sicurezza sul lavoro».

Nell’interrogazione Astuti chiede conto dello stato effettivo delle risorse stanziate nel 2020, della loro congruità rispetto all’aumento dei costi degli ultimi anni e del percorso amministrativo seguito fino ad oggi. In particolare, il consigliere dem domanda quanti bandi siano stati avviati, per quali motivi non siano andati a buon fine, se siano state accertate responsabilità amministrative e quale sia il nuovo cronoprogramma per arrivare finalmente all’avvio e alla conclusione dei lavori.