Periti industriali a Ville Ponti: innovazione, competenze e lavoro di rete al centro dell’assemblea annuale

Si è svolta giovedì 21 maggio, nella cornice del Centro Congressi Ville Ponti di Varese, l’Assemblea annuale ordinaria dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Varese. L’appuntamento, ospitato a Villa Andrea Ponti, ha riunito gli iscritti in un momento di confronto istituzionale, tecnico e professionale dedicato al bilancio dell’attività svolta e alle prospettive future della categoria.

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I lavori assembleari si sono aperti con la nomina del segretario dell’Assemblea e sono proseguiti con la relazione del presidente dell’Ordine, Roberto Banfi. Nel corso del suo intervento sono stati affrontati i principali temi legati alla gestione annuale dell’ente, dalla proposta di modifica della quota di iscrizione alle elezioni EPPI, passando per le anticipazioni di bilancio e il resoconto delle iniziative organizzate nel corso del 2025.

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata agli ospiti e ai loro contributi sul valore della professione tecnica e sulle sfide che attendono imprese e professionisti in un contesto economico in continua evoluzione.

Tra gli interventi più apprezzati quello di Alessandra Baggiani, consulente aziendale, formatrice e business coach, che ha affrontato il tema della comunicazione del valore tecnico e della gestione del cliente. Baggiani ha evidenziato l’importanza di saper presentare in modo efficace competenze, metodo di lavoro e benefici concreti offerti ai committenti, sottolineando come la capacità di comunicare non soltanto soluzioni ma anche valore rappresenti oggi un elemento determinante per rafforzare autorevolezza e reputazione professionale.

Di carattere economico e strategico, invece, l’intervento di Roberto Di Francesco, presidente di Unimatica e amministratore unico di Apiservizi Varese Srl, dal titolo “La Varese che corre, e quello che le manca”. Al centro della riflessione il ruolo delle piccole e medie imprese del territorio di fronte alle trasformazioni digitali, energetiche e normative. Di Francesco ha sottolineato come le PMI non possano più affrontare da sole gap strutturali sempre più complessi, indicando nel modello del cluster ecosistemico una possibile risposta per mettere in rete competenze, infrastrutture, formazione e capacità contrattuale.

Dall’assemblea è emerso con chiarezza il ruolo sempre più centrale del perito industriale nei processi di innovazione, sicurezza, digitalizzazione e sostenibilità. Una figura professionale chiamata non solo a rispondere alle esigenze tecniche quotidiane, ma anche ad accompagnare le imprese nei percorsi di trasformazione e a contribuire alla competitività del sistema produttivo locale.

A conclusione dei lavori è intervenuto Simone Filippi, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, che ha illustrato l’attività svolta quotidianamente dai volontari a supporto della comunità. Emergenza sanitaria, trasporti secondari, soccorsi in acqua, ambulatorio infermieristico, inclusione sociale, telefono gentile e progetti dedicati ai giovani sono solo alcune delle attività portate avanti dalla CRI sul territorio. Un impegno che, grazie all’opera dei volontari e al sostegno delle donazioni, contribuisce alla costruzione di una comunità più sicura, solidale, inclusiva e resiliente.

L’appuntamento di Ville Ponti si è confermato così non soltanto come un momento di adempimento ordinistico, ma come un’occasione di confronto sul futuro della professione. In un contesto economico e produttivo in rapida evoluzione, l’Ordine dei Periti Industriali di Varese ha ribadito l’importanza della formazione continua, della responsabilità professionale e della capacità di fare rete come strumenti indispensabili per affrontare le nuove sfide del sistema industriale locale.