PGT Malnate: l’opposizione attacca la giunta su tempi e trasparenza del piano urbanistico

Il dibattito sul Piano di Governo del Territorio (PGT) accende lo scontro politico a Malnate. I gruppi consiliari di opposizione “Malnate Sostenibile“, “Per Irene Bellefemine Sindaco” e la lista “Malnate in movimento” hanno espresso una ferma posizione di critica nei confronti della sindaca, della giunta e delle forze di maggioranza (Partito Democratico – Lista Insieme per Maria Croci).

Al centro della contestazione vi sono la gestione delle osservazioni al piano urbanistico, le tempistiche concesse per l’esame dei documenti e una presunta questione di opportunità etica riguardante la conduzione delle commissioni.

Le accuse sulla gestione del PGT e sui tempi di esame

Le minoranze contestano apertamente la difesa del provvedimento assunta dall’esecutivo locale, definendola «non solo debole ma inefficace e contraddetta dai fatti e dalle circostanze».

Secondo quanto dichiarato dai gruppi di opposizione, la giunta avrebbe trattenuto le circa 100 osservazioni presentate dal mese di agosto 2025, senza avviare un confronto preventivo con i consiglieri comunali.

I rappresentanti delle liste di minoranza evidenziano una forte compressione dei tempi per l’analisi della documentazione, recapitata a ridosso dei ponti festivi. Nel testo si legge che l’invio degli atti è avvenuto «con ritardi ingiustificabili, addirittura la sera del 1 giugno con una prima seduta convocata per il successivo 8 giugno».

Tale programmazione, secondo gli esponenti di opposizione, avrebbe costretto i membri del consiglio a un esame accelerato. Anche il rinvio del Consiglio Comunale dal 19 al 22 giugno viene descritto come un «modesto rinvio (dal venerdì al lunedì)» concesso unicamente dopo la segnalazione della consigliera Marilena Ferrario e di altri colleghi circa l’impossibilità di presenziare per motivi indifferibili.

La polemica sul ruolo del presidente di Commissione

Un altro punto di frizione riguarda la posizione del consigliere Facetti. Sebbene l’opposizione non metta in discussione il suo diritto di presentare osservazioni al PGT come privato cittadino, viene sollevato un problema di opportunità istituzionale.

Nel documento diffuso dalle minoranze viene contestato «il dovere “etico”, l’opportunità, la serietà verso tutti gli altri cittadini» nel non essersi astenuto dal presiedere la Commissione incaricata di valutare le oltre cento istanze presentate dalla cittadinanza e dalle associazioni.

I gruppi firmatari richiamano l’amministrazione alla trasparenza, sottolineando la necessità di un passo di lato quando si trattano questioni legate al proprio patrimonio immobiliare.

Le prospettive sul futuro urbanistico di Malnate

Le opposizioni rimarcano la propria funzione di vigilanza sul lavoro della giunta, dichiarando che non abbandoneranno il ruolo di «amministratori-controllori» e di «censori delle Vostre scelte».

Dal punto di vista del merito urbanistico, i firmatari sostengono che l’attuale impostazione del Piano di Governo del Territorio non persegua uno sviluppo sostenibile.

Secondo la tesi espressa dai gruppi della minoranza, l’adozione del piano non porterà benefici alla città, ma determinerà «un’ulteriore cementificazione a discapito di ambiente, verde e vivibilità per noi e le future generazioni».