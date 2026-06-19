Piano asfalti, i cantieri si spostano sulle grandi arterie: tocca a viale Aguggiari e viale Belforte

Entra nella sua fase più rilevante il piano delle manutenzioni stradali per l’estate 2026 a Varese. Dopo i primi interventi nei rioni, il cronoprogramma dei lavori prevede il trasferimento dei cantieri su alcune delle principali arterie di scorrimento cittadine e su diverse vie di collegamento nei quartieri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità.

I prossimi giorni vedranno l’avvio delle operazioni di asfaltatura in viale Aguggiari e su un tratto di viale Belforte. Contemporaneamente, gli interventi si estenderanno anche ad altre zone della città, coinvolgendo nello specifico: via Bernascone e Largo E. Sogno nel comparto centrale; via Piave e via Carnia; via Valle Luna.

Lo stato di avanzamento dei lotti

Questi imminenti cantieri si aggiungono alle lavorazioni già avviate o portate a termine dal piano manutenzioni. Nel quartiere di Giubiano è stata infatti completata l’asfaltatura di via Rodari, dove verrà realizzato anche un nuovo dosso richiesto dai residenti, e poi al Montello, tra via Marzorati e via Guercino.

L’intera operazione rientra nei primi due lotti del piano straordinario estivo varato dall’amministrazione comunale. Si tratta di un investimento economico complessivo pari a 1 milione e 700mila euro, che consentirà la posa di oltre 40mila metri quadrati di nuovo manto stradale sull’intero territorio cittadino.