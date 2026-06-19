Piantanida risponde alla giunta Pezzotta: “I lavori della mensa della scuola Milite Ignoto sono terminati”

Un conto è la realtà tecnica dei fatti: la mensa è finita, a norma e collaudata. Un altro conto è la scelta politica o gestionale di non volerla far utilizzare per altre motivazioni». L’ex assessore ai lavori pubblici d Edoardo Piantanida Chiesa (nella foto al centro), oggi consigliere di opposizione per la lista Somma Futura, interviene con questa dichiarazione per replicare al bilancio della prima settimana di attività della giunta di centrodestra guidata dal neo-sindaco di Somma Lombardo Silvio Pezzotta.

In un incontro con la stampa la squadra di governo ha parlato di «criticità riscontrate» in merito alla gestione dei cantieri cittadini, con particolare riferimento ai plessi scolastici. Il vicesindaco Manuela Scidurlo e l’assessore ai lavori pubblici Walter Casula hanno infatti ha ipotizzato un possibile ritardo per la mensa del Milite Ignoto, indicandola come non pronta per il mese di settembre.

L’esponente della minoranza contesta questa ricostruzione e definisce imprecise le informazioni diffuse dall’esecutivo, sostenendo che lo stato dell’opera è supportato da elementi oggettivi e riscontrabili negli uffici comunali. «Tutti i certificati di conformità e le prove di agibilità sono stati regolarmente eseguiti e depositati presso gli uffici del Comune» commenta Piantanida. La regolarità della procedura trova conferma nel mantenimento dei fondi del Pnrr, legati a scadenze vincolanti. Il mancato rispetto dei termini cronologici avrebbe comportato la revoca immediata del finanziamento europeo, che invece rimane assegnato alla città. «Gli interventi di completamento delle aree esterne – che inizieranno a breve (almeno così era previsto) non inficiano in alcun modo la sicurezza e la piena funzionalità della mensa, la quale è perfettamente pronta per essere utilizzata a partire da settembre (e lo era, in realtà, anche prima) – conclude -Non si confonda una legittima decisione amministrativa con un presunto ritardo dei lavori che, dati alla mano, semplicemente non esiste».