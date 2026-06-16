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Piazza Carducci, in centro a Varese arriva una nuova fioriera nel cuore del centro storico

Il posizionamento completa l'intervento avviato a fine 2025 dal Comune di Varese in sinergia con i commercianti del centro

Generico 15 Jun 2026

Prosegue l’intervento di riqualificazione e abbellimento delle vie del comparto pedonale cittadino. Nelle scorse ore è stata posizionata una nuova fioriera in piazza Carducci, un inserimento che va a integrare l’arredo urbano già parzialmente rinnovato nei mesi scorsi.

La posa si inserisce nel quadro del piano complessivo avviato alla fine del 2025, quando l’amministrazione comunale – di concerto con gli esercenti del centro storico – aveva provveduto al posizionamento di sessanta fioriere dislocate tra corso Matteotti, via Veratti e le principali piazze del nucleo antico.

Un “patto per i beni comuni”, strumento di collaborazione strategica tra il Comune e le attività commerciali del territorio, nato per garantire una cura diffusa, il miglioramento del decoro e la valorizzazione estetica delle vie dello shopping e del passeggio.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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