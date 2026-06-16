Piazza Carducci, in centro a Varese arriva una nuova fioriera nel cuore del centro storico
Il posizionamento completa l'intervento avviato a fine 2025 dal Comune di Varese in sinergia con i commercianti del centro
Prosegue l’intervento di riqualificazione e abbellimento delle vie del comparto pedonale cittadino. Nelle scorse ore è stata posizionata una nuova fioriera in piazza Carducci, un inserimento che va a integrare l’arredo urbano già parzialmente rinnovato nei mesi scorsi.
La posa si inserisce nel quadro del piano complessivo avviato alla fine del 2025, quando l’amministrazione comunale – di concerto con gli esercenti del centro storico – aveva provveduto al posizionamento di sessanta fioriere dislocate tra corso Matteotti, via Veratti e le principali piazze del nucleo antico.
Un “patto per i beni comuni”, strumento di collaborazione strategica tra il Comune e le attività commerciali del territorio, nato per garantire una cura diffusa, il miglioramento del decoro e la valorizzazione estetica delle vie dello shopping e del passeggio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.