Piazza Carducci, in centro a Varese arriva una nuova fioriera nel cuore del centro storico

Prosegue l’intervento di riqualificazione e abbellimento delle vie del comparto pedonale cittadino. Nelle scorse ore è stata posizionata una nuova fioriera in piazza Carducci, un inserimento che va a integrare l’arredo urbano già parzialmente rinnovato nei mesi scorsi.

La posa si inserisce nel quadro del piano complessivo avviato alla fine del 2025, quando l’amministrazione comunale – di concerto con gli esercenti del centro storico – aveva provveduto al posizionamento di sessanta fioriere dislocate tra corso Matteotti, via Veratti e le principali piazze del nucleo antico.

Un “patto per i beni comuni”, strumento di collaborazione strategica tra il Comune e le attività commerciali del territorio, nato per garantire una cura diffusa, il miglioramento del decoro e la valorizzazione estetica delle vie dello shopping e del passeggio.