Piccola Spoleto, gran finale con “Il segreto del bosco”: il Cadegliano Festival chiude tra amicizia, diversità e natura

Si chiude domenica 14 giugno a Cadegliano Viconago l’edizione 2026 di Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, la manifestazione culturale promossa da Teatro Blu e diretta da Silvia Priori. L’appuntamento conclusivo è in programma alle 18.30 a Villa Menotti con lo spettacolo “Il segreto del bosco”, proposto dal Micro Teatro di Perugia.

Scritto da Claudio Massimo Paternò ed Eleonora Cecconi e diretto dallo stesso Paternò, lo spettacolo racconta una fiaba contemporanea che affronta temi importanti come la diversità, l’identità e il superamento dei pregiudizi, con un linguaggio accessibile anche ai più piccoli.

Protagonisti della storia sono una civetta e un pipistrello, animali spesso associati nell’immaginario collettivo a figure misteriose e negative, che invece si rivelano creature sensibili, capaci di esprimere valori universali come amicizia, amore e tenacia. Attraverso un racconto ironico e poetico, il pubblico sarà accompagnato in un’avventura notturna nel bosco, dove un giovane pipistrello orfano si innamora di una civetta cantante impegnata a prepararsi per il “Festival del Canterino Notturno”.

Accanto allo spettacolo teatrale saranno visitabili anche tre esposizioni: “Un racconto in divenire” di Monica Brenga alla Biblioteca Comunale, “Si apra il sipario!!!” di Enrico Colombo nel Cortile Luigi Bello e “La precisione del caso – Dimenticare per ritrovarsi” di Vincenzo Cristini a Villa Menotti.

Il festival, sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e numerosi enti territoriali dell’Insubria, conclude così una nuova edizione dedicata alla diffusione della cultura come strumento di crescita e partecipazione, valorizzando il dialogo tra teatro, arte e comunità.