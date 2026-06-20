Picnic sotto la stella Sole nel Parco Pineta tra “Miti e leggende del Sole”

Un picnic sull’erba, il cestino pieno di prelibatezze preparate a casa e il cielo sopra la testa che pian piano si riempie di stelle. Al Centro Didattico Scientifico ed EcoPlanetario di Tradate tornano i gettonatissimi appuntamenti estivi dei picnic scientifici nel cuore del Parco Pineta, un’iniziativa che unisce il piacere di una serata all’aria aperta alla divulgazione astronomica, pensata sia per gli adulti sia per i bambini.

Un viaggio tra Apollo e Ra

Il nuovo incontro in calendario è interamente dedicato alla scoperta della nostra stella, con un approfondimento intitolato “Miti e leggende del Sole”. Apollo, Ra, Mitra, Sol: il corpo celeste più importante per il nostro Sistema Solare ha avuto tantissimi nomi e altrettante storie affascinanti associate al suo culto nel corso dei secoli e tra culture diversissime. L’obiettivo della serata è proprio quello di compiere un viaggio intorno al mondo per scoprire queste leggende, ma anche per capire dal punto di vista prettamente scientifico perché questa stella sia così fondamentale per la nostra vita.

Osservazioni al telescopio

L’inizio dell’evento è previsto per le ore 20:30, momento in cui i cancelli del Centro si apriranno per accogliere i partecipanti, con l’accesso consentito fino alle 21:00. Dopo aver sistemato il proprio telo sul prato e aver cenato, la serata entrerà nel vivo: al termine della spiegazione scientifica e non appena il buio si farà fitto, inizierà l’osservazione astronomica vera e propria. I visitatori potranno guardare i corpi celesti da vicino grazie all’utilizzo dei moderni strumenti e telescopi in dotazione alla struttura.

Cosa succede in caso di maltempo

L’osservazione all’aperto resta ovviamente subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli. In caso di meteo non ottimale o cielo coperto, gli organizzatori hanno comunque pronto un piano alternativo: la serata non verrà annullata ma si sposterà all’interno della cupola dell’EcoPlanetario, dove il pubblico potrà comunque partecipare a un suggestivo viaggio virtuale nello spazio profondo.

Come partecipare e cosa portare

Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria da effettuare online sul sito ufficiale del Centro Didattico Scientifico. La quota di iscrizione è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i minori di 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 4 anni. Agli iscritti viene ricordato di portare da casa tutto il necessario: un telo per sdraiarsi comodamente sul prato, il proprio cestino con la cena al sacco e un pratico spray antizanzare per godersi la serata in tutta tranquillità.