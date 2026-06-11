Podio e applausi a Torino per la Fias Varese: secondo posto al “Trofeo Escuriale”

Ottimi risultati per la F.I.A.S. Varese A.s.d. (Facciamo Insieme Attività Subacquea) alla diciannovesima edizione del “Trofeo Massimiliano Escuriale”, la gara indoor di tecnica subacquea in apnea e bombole svoltasi domenica 7 giugno presso la Piscina Comunale di Leinì, in provincia di Torino. L’evento, organizzato dal Circolo “Sub Explorer” di Rivarolo Canavese con il patrocinio della Sezione FIAS di Torino, ha visto sfidarsi 21 atleti di 7 squadre provenienti da Piemonte e Lombardia. I concorrenti si sono misurati a partire dalle ore 14:00 in un percorso misto di apnea e bombole ricco di difficoltà tecniche, che ha esaltato la preparazione dei subacquei bosini.

Varese conquista il secondo gradino del podio a squadre

La spedizione varesina si è presentata all’appuntamento torinese con due diverse formazioni, capaci di farsi valere contro avversari agguerriti. La squadra denominata “Varese 1” ha conquistato un brillante secondo posto nella classifica generale a squadre. A trascinare il gruppo è stato Simone Zambrano, autore di una prova maiuscola che lo ha visto terminare al secondo posto assoluto della classifica individuale, nonostante fosse partito per ultimo. Ottimi anche i piazzamenti dei compagni di squadra Francesca Baldasso, ottava assoluta, e Stefano Martinato, nono assoluto. Buone notizie anche da “Varese 2”, composta da Massimo Bernasconi (settimo assoluto), Marco Berton (undicesimo assoluto) e Pierangelo Paiusco, che hanno completato il percorso con una prestazione solida. Il trofeo principale è andato alla squadra degli “Scoppiati” del club organizzatore Sub Explorer.

Il nodo delle piscine a Varese e il sogno della ex Aermacchi

I successi ottenuti confermano il valore del lavoro svolto dagli atleti e dall’allenatore Roberto Trinco, che ha guidato la preparazione nei mesi precedenti la gara. Resta tuttavia il rammarico per non aver potuto ospitare la competizione nel territorio bosino, come sarebbe dovuto accadere dato che la compagine varesina aveva vinto l’edizione dello scorso anno. «Avremmo dovuto riorganizzare a Varese questa edizione come consuetudine – spiega Davide Isella, presidente della Sezione Varesina della FIAS – ma i problemi delle piscine a Varese che ben conosciamo hanno fatto sì che l’edizione XIX della gara fosse demandata ad altra Sezione». Lo sguardo è però già rivolto al futuro dell’impiantistica cittadina: «Ci auguriamo che il nuovo impianto “Ex Aermacchi” di Varese tenga conto di queste iniziative e attività per tutta la provincia di Varese che, visti i risultati non solo a Torino, meritano di essere considerati valore aggiunto per il nostro territorio dove negli anni 1969 e 1970 la FIAS si sviluppò proprio qui a Varese».

Un brindisi finale nel ricordo di Massimiliano

La manifestazione si è chiusa intorno alle 18:30 con le premiazioni ufficiali, che hanno visto la consegna della coppa per il secondo posto alla sezione FIAS Varese e numerosi riconoscimenti individuali messi in palio dall’organizzazione e da Gianni Escuriale, papà di Massimiliano, al quale la gara è storicamente dedicata. Dopo i ringraziamenti di rito, un brindisi collettivo ha suggellato una giornata di sana sportività. L’obiettivo della FIAS Varese resta quello di promuovere le attività subacquee sul territorio, avvicinando soprattutto i più giovani al mondo acquatico. Per seguire da vicino le prossime iniziative del gruppo è possibile consultare le pagine social Facebook “Fias.varese” e “Amici Fias Varese”.