Poliziotto eroe premiato a Berna: fermò un’auto contromano sull’A2 a Bellinzona

Un importante riconoscimento per un atto di eroismo che ha evitato una potenziale tragedia sulle strade della vicina Svizzera. Nei giorni scorsi, a Berna, il sergente maggiore della Polizia cantonale Paolo Piatesi è stato insignito della medaglia d’onore d’argento per i salvatori di vite umane. Si tratta di una delle massime onorificenze destinate a chi mette a rischio la propria incolumità per salvare il prossimo. Il premio, consegnato dalla presidente del Consiglio di Fondazione Greta Gysin, fa riferimento a un drammatico episodio avvenuto nell’estate del 2024 (leggi qui).

L’allarme sull’autostrada A2

I fatti risalgono alla notte del 14 luglio 2024 lungo l’autostrada A2, nei pressi di Bellinzona. In un tratto stradale privo di corsia di emergenza e caratterizzato da un intenso flusso di veicoli, gli agenti della Polizia cantonale hanno individuato un’automobile che viaggiava contromano. La situazione è apparsa subito estremamente critica: il rischio di uno scontro frontale devastante era altissimo e richiedeva un intervento immediato per proteggere gli automobilisti in transito. Di fronte al pericolo imminente, il sergente maggiore Piatesi, che si trovava sul posto insieme ad alcuni colleghi, ha preso una decisione estrema in pochissimi istanti. Per interrompere la corsa del veicolo contromano e scongiurare il peggio, l’agente ha scelto di fare da scudo, utilizzando la propria vettura d’ordinanza per bloccare la marcia dell’auto pirata. Una manovra rischiosa, attuata con lucidità e profondo spirito di sacrificio.

Nessun ferito e il premio a Berna

La manovra si è rivelata decisiva: l’auto contromano è stata fermata e tutte le persone coinvolte, compreso il conducente che ha causato l’emergenza, sono uscite completamente illese dall’impatto e dalla complessa situazione logistica. Con il conferimento della medaglia d’argento, la Fondazione Carnegie ha voluto rendere omaggio non solo alla prontezza professionale del poliziotto ticinese, ma anche al suo straordinario altruismo e al senso del dovere dimostrati in servizio.