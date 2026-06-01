Polmonite per Claudio Baglioni: il GradTour rimandato al prossimo anno

Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni: il debutto del suo atteso “GrandTour LA VITA È ADESSO” è stato ufficialmente rimandato. L’artista, che avrebbe dovuto inaugurare il tour lunedì 29 giugno 2026 nella suggestiva cornice di Piazza San Marco a Venezia, è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta che lo costringerà a un lungo periodo di stop forzato.

Il rinvio e le condizioni di salute

La notizia è stata diffusa tramite una nota informativa che chiarisce le ragioni del rinvio al prossimo anno. L’artista dovrà osservare un periodo di riposo assoluto per permettere la guarigione. La prognosi stabilita dai medici è infatti di 90 giorni, un tempo necessario per affrontare le cure specifiche richieste da questa patologia respiratoria.

Appuntamenti al 2027

Di conseguenza, l’intero calendario del tour viene riprogrammato. Sebbene la data veneziana fosse quella più imminente e attesa, l’indisponibilità di Baglioni per i prossimi tre mesi ha reso inevitabile lo slittamento di tutte le tappe previste. I concerti verranno recuperati nel corso del 2027, con le nuove date che verranno comunicate non appena il quadro clinico dell’artista sarà stabilizzato e i dettagli organizzativi definiti.

Comunicazione ufficiale

Dall’entourage del cantante trapela la necessità di dare priorità assoluta alla salute, evitando qualsiasi sforzo che possa compromettere il recupero. «Si informa che il GrandTour LA VITA È ADESSO – si legge nella nota ufficiale – è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure».