Varese News

Italia/Mondo

Polmonite per Claudio Baglioni: il GradTour rimandato al prossimo anno

L'artista colpito da una polmonite interstiziale acuta deve osservare novanta giorni di riposo assoluto saltano tutti gli appuntamenti previsti per l'estate a partire dal debutto in Piazza San Marco

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo (inserita in galleria)

Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni: il debutto del suo atteso “GrandTour LA VITA È ADESSO” è stato ufficialmente rimandato. L’artista, che avrebbe dovuto inaugurare il tour lunedì 29 giugno 2026 nella suggestiva cornice di Piazza San Marco a Venezia, è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta che lo costringerà a un lungo periodo di stop forzato.

Il rinvio e le condizioni di salute

La notizia è stata diffusa tramite una nota informativa che chiarisce le ragioni del rinvio al prossimo anno. L’artista dovrà osservare un periodo di riposo assoluto per permettere la guarigione. La prognosi stabilita dai medici è infatti di 90 giorni, un tempo necessario per affrontare le cure specifiche richieste da questa patologia respiratoria.

Appuntamenti al 2027

Di conseguenza, l’intero calendario del tour viene riprogrammato. Sebbene la data veneziana fosse quella più imminente e attesa, l’indisponibilità di Baglioni per i prossimi tre mesi ha reso inevitabile lo slittamento di tutte le tappe previste. I concerti verranno recuperati nel corso del 2027, con le nuove date che verranno comunicate non appena il quadro clinico dell’artista sarà stabilizzato e i dettagli organizzativi definiti.

Comunicazione ufficiale

Dall’entourage del cantante trapela la necessità di dare priorità assoluta alla salute, evitando qualsiasi sforzo che possa compromettere il recupero. «Si informa che il GrandTour LA VITA È ADESSO – si legge nella nota ufficiale – è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure».

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Giugno 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.