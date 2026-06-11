Ponte di Legno, un incendio distrugge la Capanna Lagoscuro: bruciato il bivacco simbolo della Guerra Bianca

Un incendio è divampato nella serata di mercoledì 10 giugno alla Capanna Giovanni Faustinelli, bivacco a oltre 3mila metri di quota nella zona del Lago Scuro, nel territorio di Ponte di Legno, sull’Adamello.

Le fiamme erano visibili da tutta l’alta Valcamonica: un elicottero ha sorvolato la zona escludendo la presenza di persone. Della struttura, in gran parte in legno, non è rimasto nulla. L’ipotesi più probabile è che il rogo sia stato innescato da un fulmine, dopo i forti temporali che si sono abbattuti sull’alta valle per tutta la giornata.

La perdita è enorme per il valore storico del luogo. La capanna era una vecchia baracca della Grande Guerra, sistemata dalla guida alpina Giovanni Faustinelli, che vi visse a 3.160 metri per quattordici estati, quasi come un eremita. Nato nel 1908 a Pezzo di Ponte di Legno, Faustinelli la restaurò sul finire degli anni Cinquanta sui ruderi di una baracca degli Alpini, facendone la base del suo solitario lavoro di recupero degli antichi camminamenti della Guerra Bianca.

Il bivacco, affacciato sul Pian di Neve e sul ghiacciaio del Pisgana lungo il Sentiero dei Fiori, era aperto nei mesi centrali dell’estate e curato dai volontari degli Amici di Lagoscuro, che lo avevano trasformato in un presidio della memoria con visite guidate ed escursioni storiche. Ora gli accertamenti dovranno chiarire l’origine delle fiamme, mentre tra gli appassionati di montagna si pensa già alla ricostruzione.