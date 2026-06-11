Porte aperte a Villa Recalcati di Varese per il job day della Provincia di Varese

Il Centro per l’Impiego di Varese, insieme a quello di Saronno e con il supporto dell’Agenzia per il lavoro Umana, organizza una giornata interamente dedicata all’incontro tra domanda e offerta nel settore socioassistenziale. Il Job Day incentrato sul “Lavoro di Cura” si terrà mercoledì 17 giugno 2026 a Villa Recalcati a Varese, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, offrendo un’importante occasione a chi cerca impiego nell’assistenza alla persona.

L’iniziativa risponde a un bisogno sempre più sentito e strategico per il nostro territorio, dove la richiesta di figure professionali legate al supporto e alla cura quotidiana della popolazione è in costante crescita. L’evento si rivolge a una vasta gamma di profili professionali del comparto, tra cui Operatori Socio-Sanitari (OSS), Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), assistenti familiari, badanti, educatori, colf, baby-sitter e ausiliari generici, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo ambito lavorativo.

Colloqui sul posto, controllo del curriculum e formazione

Nel corso della giornata a Villa Recalcati, i candidati avranno la concreta opportunità di sostenere colloqui diretti con i rappresentanti di RSA, cooperative sociali, strutture socioassistenziali e sociosanitarie del territorio, oltre a famiglie del varesotto alla ricerca di personale qualificato per i propri cari. Per chi vuole presentarsi al meglio davanti ai selezionatori, sarà attivo uno sportello dedicato alla revisione e all’ottimizzazione del proprio curriculum vitae.

Un ampio spazio sarà riservato anche alla crescita professionale e all’aggiornamento. I partecipanti potranno infatti conoscere da vicino le opportunità formative gratuite e professionalizzanti disponibili sul territorio, con un focus specifico proprio sui percorsi per diventare OSS e ASA, incontrando direttamente gli enti accreditati che gestiscono i corsi. Durante l’evento verranno inoltre proposte brevi pillole informative su tematiche specifiche del settore, pensate sia per i candidati sia per gli operatori già qualificati.

Come partecipare all’evento: iscrizioni entro il 15 giugno

Per poter prendere parte ai colloqui e alle attività del Job Day è obbligatorio registrarsi in anticipo. C’è tempo fino a lunedì 15 giugno 2026 per inviare la propria candidatura, compilando il modulo di adesione telematico disponibile sui canali ufficiali degli enti organizzatori.

«Questo Job Day rappresenta un tassello di una strategia più ampia che la Provincia sta portando avanti per accompagnare le trasformazioni del mondo del lavoro e sostenere il nostro territorio. Lo abbiamo fatto nei momenti più difficili, seguendo con attenzione le vicende di Beko ed Electrolux, mettendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese e parti sociali per difendere occupazione e competenze. Proseguiamo con lo stesso approccio, investendo nelle politiche attive del lavoro e creando occasioni concrete di incontro tra chi cerca un’opportunità e chi ha bisogno di professionalità. Il lavoro di cura, in particolare, è un settore strategico per il futuro della nostra comunità: risponde ai bisogni delle famiglie, valorizza il capitale umano e genera nuova occupazione qualificata in epoca caratterizzata dal fenomeno dell’ageing e della riduzione della popolazione in età di lavoro. Il ruolo della Provincia è proprio quello di costruire reti, favorire il dialogo e creare le condizioni perché sviluppo economico e coesione sociale possano crescere insieme», commenta il Presidente Marco Magrini.

Per partecipare è necessario candidarsi entro il 15 giugno 2026, compilando il form di adesione disponibile al seguente link: Job Day di Cura 17 giugno 2026 Villa Recalcati (Varese) – Compila modulo