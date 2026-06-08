Porte aperte all’Elefante di Bregazzana: domenica una giornata di visite guidate

Domenica 14 giugno riaprono ufficialmente le visite guidate all’Elefante di Bregazzana, uno dei monumenti più curiosi e affascinanti del territorio varesino. L’associazione Amici di Bregazzana ha deciso di prendersi l’impegno di far conoscere questa straordinaria opera, promuovendo una giornata di aperture straordinarie che permetterà a cittadini e turisti di scoprire la storia del manufatto.

Gli orari e i dettagli della visita

I volontari del rione saranno presenti sul posto per accogliere i visitatori dalle ore 9.30 alle 12.00 e, dopo la pausa pranzo, dalle 13.00 alle 16.30. Il percorso all’interno del sito durerà circa 45 minuti e le visite guidate saranno presentate e curate dalla dottoressa Renata Castelli. Gli ingressi verranno scaglionati con precisione nel corso della giornata nei seguenti orari: al mattino alle 9.30, 10.30 e 11.30, mentre nel pomeriggio l’accesso sarà consentito alle 13.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Come prenotare e i consigli utili

Per poter gestire al meglio il flusso di persone e garantire una buona riuscita dell’evento, gli organizzatori chiedono di iscriversi inviando una comunicazione via mail. Nella richiesta è necessario indicare la fascia oraria preferita, l’orario specifico e un recapito telefonico di riferimento. Le prenotazioni rimarranno aperte fino alla stessa domenica mattina, purché arrivino entro le ore 8.30. Gli organizzatori raccomandano a tutti i partecipanti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale presente sul posto e ricordano che per le auto è disponibile il parcheggio di via Mondino.

Una donazione per i sentieri del quartiere

Per partecipare all’iniziativa è richiesto un contributo sotto forma di donazione di 2,50 euro. Questa quota servirà interamente a sostenere i progetti dell’associazione Amici di Bregazzana, finalizzati all’acquisto di materiali e attrezzi da utilizzare direttamente nel rione e alla manutenzione di alcuni tratti di sentiero della zona. C’è anche la possibilità di fermarsi in paese per il pranzo: chi lo desidera può infatti prenotare, anche tramite l’associazione con qualche giorno di anticipo, alla vicina Locanda di Bacco sia per il servizio ristorante sia per la pizza. Per qualsiasi informazione o per i dettagli dell’ultimo minuto è possibile contattare il numero 3406105601 (Nazza) o scrivere a info@amicidibregazzana.it.