Poste Italiane a Luino: sportelli chiusi un mese per lavori

L’ufficio postale di Luino si prepara a cambiare volto per diventare un punto di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A partire dal prossimo 29 giugno, la sede di via d’Ovidio sarà temporaneamente chiusa per consentire l’avvio dei lavori legati al progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane pensata per superare il digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Il progetto Polis e i nuovi servizi digitali

Gli interventi di ristrutturazione mirano a riorganizzare gli spazi interni e a introdurre nuovi arredi progettati per semplificare le operazioni dei cittadini. L’obiettivo principale è trasformare lo sportello in uno snodo multiservizio, migliorando al contempo il comfort ambientale delle sale d’attesa.

Alla riapertura della sede, programmata per la fine di luglio 2026, gli utenti potranno richiedere non solo i tradizionali servizi postali, finanziari e assicurativi. Sarà infatti possibile ottenere certificati previdenziali INPS, quindici diverse tipologie di documenti anagrafici e di stato civile, e avviare le pratiche per il rilascio del passaporto.

Continuità garantita a Germignaga durante i lavori

Per limitare i disagi alla cittadinanza durante il mese di chiusura, Poste Italiane ha predisposto il trasferimento temporaneo delle attività. La continuità dei servizi sarà garantita dalla vicina sede di Germignaga, che osserverà l’orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05, e il sabato mattina fino alle 12:35.

Presso l’ufficio di Germignaga rimarrà inoltre disponibile uno sportello automatico ATM Postamat, attivo 24 ore su 24 per i prelievi di contante e le principali operazioni di pagamento. Con questo piano di interventi, l’azienda ribadisce la propria capillarità sul territorio della provincia di Varese, adeguando le strutture locali alle nuove esigenze digitali.