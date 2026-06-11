Poste italiane conferma la chiusura dell’ufficio di Uboldo fino a settembre: servizi trasferiti a Saronno
L'ufficio postale di via Ceriani sarà interessato dagli interventi previsti dal progetto Polis, per offrire i servizi digitali della pubblica amministrazione
L’ufficio postale di Uboldo, in via Ceriani 9, resterà chiuso al pubblico fino al 23 settembre per consentire l’avvio dei lavori legati al progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. Lo ha comunicato Poste Italiane, confermando che la riapertura è prevista per il 24 settembre 2026, salvo eventuali imprevisti che saranno comunicati successivamente.
L’intervento rientra nel programma nazionale che punta a trasformare gli uffici postali in punti di accesso ai servizi della pubblica amministrazione e alla cittadinanza digitale, soprattutto nei centri di piccole e medie dimensioni.
Dove rivolgersi durante la chiusura
Accogliendo una richiesta avanzata dall’amministrazione comunale di Uboldo, Poste Italiane ha previsto che fino al 23 settembre gli utenti potranno rivolgersi all’ufficio Saronno Up, in via Varese 130, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, dotato di Atm operativo 24 ore su 24.
Tra le sedi disponibili figura anche l’ufficio postale di Origgio, in piazzale XXV Aprile 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.
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