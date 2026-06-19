Pozzetto alle Olimpiadi e cosa succede se chiude una ferrovia
I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì 19 giugno in 10 minuti
Vi raccontiamo dell’arrivo un po’ a sorpresa di Renato Pozzetto alla rsa Bassani Menotti dove oltre 200 anziani hanno partecipato alle Olimpiadi della Terza Età sfidandosi in cinque discipline. Vi proponiamo un approfondimento che spiega cosa succede se chiude la ferrovia tra Italia e Svizzera come sta accadendo in questi giorni e vi proponiamo tanti eventi per il weekend.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.