Pozzetto alle Olimpiadi e cosa succede se chiude una ferrovia



Vi raccontiamo dell’arrivo un po’ a sorpresa di Renato Pozzetto alla rsa Bassani Menotti dove oltre 200 anziani hanno partecipato alle Olimpiadi della Terza Età sfidandosi in cinque discipline. Vi proponiamo un approfondimento che spiega cosa succede se chiude la ferrovia tra Italia e Svizzera come sta accadendo in questi giorni e vi proponiamo tanti eventi per il weekend.