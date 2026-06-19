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Pozzetto alle Olimpiadi e cosa succede se chiude una ferrovia

I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì 19 giugno in 10 minuti

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Vi raccontiamo dell’arrivo un po’ a sorpresa di Renato Pozzetto alla rsa Bassani Menotti dove oltre 200 anziani hanno partecipato alle Olimpiadi della Terza Età sfidandosi in cinque discipline. Vi proponiamo un approfondimento che spiega cosa succede se chiude la ferrovia tra Italia e Svizzera come sta accadendo in questi giorni e vi proponiamo tanti eventi per il weekend.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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