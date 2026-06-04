Pranzi insieme, musica e giochi: da sabato 6 al via la Festa della Ciliegie a Oltrona al Lago

Ci sono degli eventi che fanno parte della tradizione del nostro territorio. Uno di questi è la Festa della Ciliegie a Oltrona al Lago di Gavirate. La tradizione è data dalle 44 edizioni di questo appuntamento di inizio giugno che nel corso degli anni si è allargato andando ad occupare due fine settimana che quest’anno si terranno con l’inaugurazione sabato 6 giugno e le giornate di domenica 7 giugno, sabato e domenica 13 e 14 giugno, con nel mezzo il mercoledì 10 giugno con l’ambita “Serata Pizza”.

Il palcoscenico è sempre quello : “Il Parco delle Cinque Piante” che con il passare degli anni ha cambiato la propria fisionomia, proprio come le persone, la differenza con gli umani però e che in questo caso si è abbellito ed è divenuto più attraente. In cabina di regia gli eterni ragazzi del Collettivo Cultura e Sport di Oltrona e Groppello, molti tra i fondatori dell’associazione sono ancora in prima linea e hanno coinvolto i loro figli e cominciano ad affacciarsi i nipoti, perchè la Festa delle Ciliegie di Oltrona al Lago e una tradizione che si tramanda di generazione i generazione.

Stand gastronomici, musica dal vivo e un susseguirsi di iniziative sono il menù oltronese che sarà servito ad iniziare da sabato 6 giugno alle ore 15 con poi nella prima serata l’esibizione del gruppo “Double Face”. Il programma di domenica 7 giugno non ha un attimo di respiro, dalle ore 10 a tarda sera. Si inizierà con la Santa Messa seguita dall’esibizione del Corpo Musicale Gaviratese, poi le diverse iniziative: I Riciclattoli, Un disegno tira l’altro, la Ginnastica del Sorriso, l’esibizione di rock’n roll, il Circo Macaggi e la serata danzante con il DJ Riccio.

C’è attesa anche per la sfida del Spudagianda ( gara di sputo del nocciolo di ciliegia) con molti concorrenti che sfideranno i campioni in carica Massimiliano e Sharon. Attrazioni e divertimento per tutte le età, non resta che aderire alla Festa delle Ciliegie di Oltrona al Lago.