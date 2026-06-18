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Precipita al suolo in via San Pedrino a Varese, è grave

Una donna di 50 anni soccorsa in codice rosso. Ripercussioni sulla circolazione stradale tra via Magenta e via Piave

polizia via san pedrino varese

Una donna di 50 anni è stata soccorsa – poco dopo le 14 di giovedì 18 – in gravi condizioni dai sanitari del 118 dopo essere caduta dall’alto in via San Pedrino a Varese, a pochi passi dall’incrocio tra via Magenta e via Piave. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio.

Sul posto, oltre all’automedica, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia che hanno provveduto a isolare l’area e regolare il traffico. In quella zona, nevralgica per la circolazione, sono segnalate forti code e rallentamenti.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.
Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327

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Pubblicato il 18 Giugno 2026
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