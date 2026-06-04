Premiati gli studenti delle scuole del Luinese per il progetto degli “Amici del Piccio”

Palazzo Verbania ha ospitato lo scorso 29 maggio una vivace cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole del territorio luinese. L’evento ha segnato la conclusione del progetto culturale “20 anni di eventi degli Amici del Piccio”, un’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio” per avvicinare le nuove generazioni alla storia dell’arte locale e ai suoi illustri interpreti, come il Piccio e Guglielmo da Montegrino.

L’arte dei ragazzi in mostra al Verbania

Gli elaborati realizzati dagli alunni sono stati esposti all’ingresso della “sala Reale”, trasformando l’accesso al Palazzo in una galleria d’arte temporanea. Il percorso didattico era iniziato tra i banchi di scuola, dove la presidente del sodalizio aveva illustrato ai giovani l’importanza di valorizzare le figure storiche del territorio. Partendo dalle riproduzioni delle opere di pregio proiettate in classe, gli studenti hanno rielaborato o attualizzato i soggetti nei loro dipinti, dimostrando una notevole sensibilità artistica.

Dai fumetti alle tele: tutti i premiati

Il coinvolgimento è stato trasversale, dalle scuole primarie fino al liceo. Per il Liceo “Vittorio Sereni” di Luino, i premi in denaro sono stati assegnati a tre studentesse che si sono distinte nel genere paesaggistico: Lisa Milanese, Nicole Rodriguez e Martina Bastioli. Per quanto riguarda le scuole medie, i riconoscimenti (set di colori acrilici per le aule d’arte) sono andati a Jasmine Rabbolini, Giorgia Jacovino e Ferdinando Lombardo per il plesso di Luino, e a Hadik Omaema per la sede di Maccagno.

Particolare menzione per gli studenti di Dumenza, che si sono cimentati con gli affreschi di Guglielmo da Montegrino della cappella della Pianca; in questo caso, la giuria ha segnalato come miglior lavoro il disegno di Giona Brancher ed Enea Casnedi. Anche la primaria di Montegrino ha lasciato il segno: dopo una visita alla mostra in Comune, sono stati segnalati Matteo Sabella, Davide Locatelli, Pietro Gemmo e Riccardo Evangelista. Un plauso speciale è andato alla classe quinta per l’ideazione di un originale fumetto dedicato all’opera «Agar nel deserto».

Un seme di bellezza per il futuro

La collaborazione tra il mondo scolastico e l’associazione non ha portato solo certificati di partecipazione per tutti, ma anche strumenti concreti per la didattica: la scuola di Montegrino ha infatti ricevuto in dono due computer. «Invitiamo i ragazzi – il ringraziamento dell’Associazione – a coltivare questo piccolo seme di bellezza, sperando possa germogliare per regalare il piacere di conoscere nuovi soggetti culturali e condividerli con gli altri».