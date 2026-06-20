Premio Chiara: chi sono i finalisti dell’edizione 2026, la prima senza Bambi Lazzati

È stata svelata questa mattina, sabato 20 giugno, la terna finalista del Premio Chiara 2026. L’annuncio è arrivato durante un incontro a Villa Panza, dove il rappresentante legale dell’Associazione Amici di Piero Chiara, Salvatore Consolo, ha presentato i tre autori che si contenderanno il riconoscimento. Si tratta della prima edizione senza la storica presidente Bambi Lazzati.

Alla presentazione dei finalisti era presente anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha sottolineato il ritorno “a casa” del Premio: la sua collocazione definitiva sarà all’interno della Caserma Garibaldi, attualmente in fase di ristrutturazione. Con i suoi novemila metri quadrati, diventerà la più grande area culturale della Lombardia.

I tre finalisti

La giuria tecnica, composta da scrittori tra cui Marta Morazzoni, Kier Packer e Andrea Vitali, Robertino Ghiringhelli, Cesare Chiericati, ha scelto all’unanimità la terna:

Gianni Biondillo con La tempesta perfetta e altre storie

con La tempesta perfetta e altre storie Marco Malvaldi con L’uomo vestito d’arancione

con L’uomo vestito d’arancione Francesca Scotti con La stagione delle case vuote

Consolo ha sottolineato come il Premio Chiara valuti i racconti nel merito, indipendentemente dalla casa editrice che li pubblica. Quest’anno sono pervenuti cinquantuno titoli, tutti di buona qualità, e la selezione finale ha premiato le opere che hanno raccolto il maggior consenso.

Una votazione tra tradizione e innovazione

Ora tocca alla giuria popolare, composta da centocinquanta lettori, che avrà l’intera estate per leggere i libri ed esprimere il proprio voto. La novità di quest’edizione riguarda le modalità di votazione: centoventi giurati utilizzeranno la piattaforma e-ligo, un sistema di voto elettronico certificato, mentre trenta giurati voteranno in forma tradizionale, consegnando la propria scelta in busta chiusa al notaio Borghi. Lo spoglio misto — digitale e cartaceo — manterrà la suspense fino all’ultimo momento.

Spazio ai giovani autori

Accanto agli scrittori affermati, il Premio Chiara continua a investire sulle nuove generazioni. Il Premio Chiara Giovani, dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 20 anni e sviluppato quest’anno attorno alla traccia “Gioco”, ha raccolto oltre 150 racconti provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino. Sono stati selezionati 25 finalisti, confermando la capacità del concorso di intercettare nuovi talenti e offrire uno spazio di espressione alle nuove voci della narrativa.

Prosegue inoltre il percorso dedicato alla scrittura inedita. Il XVII Premio Chiara per una raccolta di racconti inediti è stato assegnato a Luca Astone con Il deposito delle metamorfosi, opera che sarà pubblicata e presentata in occasione della finale del Premio Chiara.

Resta aperta anche la partecipazione ad altre iniziative dedicate ai più giovani, come il Premio Chiara “12-14”, rivolto ai ragazzi delle scuole medie, e “Una voce per Piero Chiara”, il nuovo concorso dedicato ai podcast che invita i partecipanti a reinterpretare l’opera dello scrittore attraverso il linguaggio della voce e dell’audio.

Il Festival del Racconto tra letteratura, attualità e innovazione

Anche nel 2026 il Festival del Racconto proporrà un calendario di incontri, dialoghi e approfondimenti dedicati ai temi della contemporaneità.

Tra gli ospiti già annunciati figurano Francesco Costa, direttore de Il Post, che presenterà il suo nuovo libro in un appuntamento dedicato ai grandi cambiamenti del nostro tempo, e Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera e autore di Le dieci parole tradite.

Parteciperà inoltre la professoressa Elsa Fornero, che incontrerà gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado per discutere temi economici e sociali.

Il Premio Chiara sarà inoltre presente agli Stati Generali della Scuola Digitale, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al futuro dell’educazione, dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale.

Un’edizione segnata dal ricordo di Bambi Lazzati

L’annuncio dei finalisti assume un significato particolare perché è il primo dopo la scomparsa di Bambi Lazzati, per 37 anni anima, guida e volto dell’Associazione Amici di Piero Chiara.

L’associazione ha voluto ricordato il suo contributo decisivo alla crescita del Premio, costruito attraverso relazioni, passione, intelligenza e una visione culturale che ha permesso alla manifestazione di diventare un punto di riferimento nel panorama letterario italiano e della Svizzera italiana.

Finale tra Lugano, Gallarate e Varese

Gli appuntamenti conclusivi si svolgeranno nel fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026, quando i finalisti incontreranno il pubblico tra Lugano, Gallarate e Varese, fino alla tradizionale cerimonia finale alle Ville Ponti il 18 ottobre.