Presentato a Como il Diario AVIS 2026-2027: focus su prevenzione e salute per gli studenti

Il Diario AVIS si rinnova e punta sempre più sull’educazione alla salute. È stato presentato all’Ites “Caio Plinio Secondo” di Como il Diario AVIS 2026-2027, che per la nuova edizione introduce un inserto speciale dedicato alla prevenzione, realizzato grazie alla collaborazione tra AVIS Lombardia, ATS Insubria e ASST Lariana.

L’obiettivo è offrire a ragazze e ragazzi uno strumento educativo che accompagni il percorso scolastico affrontando temi legati al benessere fisico ed emotivo, alla prevenzione, all’attività motoria e alla cura della propria salute, con un linguaggio accessibile e vicino alla quotidianità degli studenti.

La novità principale dell’edizione 2026-2027 è l’inserto dedicato alla prevenzione, costruito secondo l’approccio One Health, che mette in relazione la salute delle persone con quella dell’ambiente, degli animali e della comunità.

Attraverso contenuti e attività pensate per il mondo della scuola, il diario punta a promuovere comportamenti sani e una maggiore consapevolezza sui temi della salute fin dall’età scolastica.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Salvatore Gioia, direttore generale di ATS Insubria: «Si tratta di un momento particolarmente significativo per la promozione della salute e per la costruzione di una nuova alleanza educativa tra istituzioni e territorio. Questo inserto rappresenta un vero e proprio percorso formativo che intende accompagnare studenti e famiglie a sviluppare consapevolezza attraverso esperienze concrete e quotidiane».

Gioia ha evidenziato anche l’importanza della collaborazione con AVIS per raggiungere i giovani attraverso strumenti vicini alla loro esperienza quotidiana: «Il messaggio della prevenzione e la sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere escono dai contesti tradizionali e diventano parte integrante di una quotidianità in cui il sistema salute è sempre più prossimo alla comunità».