Presidio contro la “Corsa degli asini” di Cairate: il Fronte Animalista annuncia mobilitazione per il 14 giugno

L’associazione Fronte Animalista ha annunciato lo svolgimento di un presidio di protesta contro la tradizionale “Corsa degli asini”, in programma domenica 14 giugno alle 17.30 a Cairate. L’iniziativa si terrà in via Alberti, nei pressi dell’ingresso dell’oratorio, luogo in cui si svolgerà la manifestazione contestata.

Secondo l’organizzazione, l’evento rappresenta una forma di sfruttamento degli animali mascherata da tradizione e intrattenimento. Nel comunicato diffuso dagli attivisti si sottolinea come la corsa coinvolga asini “costretti a essere addestrati, trasportati, esibiti e spinti a correre per il divertimento del pubblico”, senza alcuna possibilità di scelta da parte degli animali stessi.

«Dietro la retorica della tradizione c’è sempre la stessa realtà: animali sfruttati per il divertimento umano», si legge nella nota del Fronte Animalista, che definisce la manifestazione «l’ennesimo spettacolo costruito sul dominio e sull’utilizzo di esseri senzienti».

L’associazione contesta inoltre la legittimità morale di qualsiasi forma di utilizzo degli animali a fini ludici, affermando che «non esiste una tradizione che possa giustificare l’uso degli animali come strumenti di divertimento». Nel comunicato, gli asini vengono descritti come esseri viventi con bisogni, emozioni e diritto a una vita libera da sfruttamento.

Particolare critica viene rivolta anche al contesto in cui l’evento si svolge, cioè un oratorio. Per gli attivisti, la scelta sarebbe contraddittoria rispetto ai valori educativi che tali spazi dovrebbero trasmettere, come rispetto, compassione e tutela dei più vulnerabili. Il Fronte Animalista evidenzia inoltre una presunta incoerenza con i principi di rispetto del creato, richiamando un’estensione di tali valori anche agli animali non umani.

«Chi ama davvero gli animali non applaude, li difende sempre», conclude la nota di Fronte Animalista, ribadendo la volontà di mantenere alta l’attenzione su pratiche considerate di sfruttamento.