Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
L'HCMV ha scelto di ridurre il costo delle tessere per allargare lo zoccolo duro dei "sempre presenti" alla Acinque Ice Arena. Si parte sabato 20 giugno solo su Liveticket. Marcello Borghi rinnova
È fissato per sabato 20 giugno il “decollo” della campagna abbonamenti per la nuova stagione dei Mastini che dal mese di settembre torneranno a dare l’assalto ai piani alti della IHL. La società del presidente Carlo Bino ha scelto la politica della riduzione dei prezzi: in tutti i settori la tessera avrà un costo inferiore rispetto alla stagione scorsa. Una decisione che punta a incrementare lo zoccolo duro – comunque già piuttosto rilevante – dei tifosi che al sabato scelgono di partecipare alle partite dell’Acinque Ice Arena.
Come consueto, i vecchi abbonati hanno un periodo esclusivo per confermare i posti della prossima stagione: un periodo di cinque giorni (da sabato 20 a mercoledì 24) che precede l’apertura della vendita in modalità libera, fino a domenica 5 luglio. In entrambi i casi l’acquisto dovrà passare in via esclusiva dal circuito Liveticket con l’unica eccezione dei tifosi con disabilità superiore al 65%, per i quali va inoltrata richiesta alla società via e-mail (hcmv.varesehockey@gmail.com). Rimane invece gratuito l’ingresso per i bambini al di sotto dei 6 anni.
I PREZZI – Il pacchetto Curva costa 135 euro per gli adulti e 110 euro per gli Under 18, mentre la formula Curva Gold è proposta a 185 euro (165 euro ridotto). Per chi preferisce la tribuna, l’abbonamento in Tribuna Laterale ha un prezzo di 240 euro per l’intero e 220 euro per gli Under 18. Infine, la soluzione più prestigiosa, quella in Tribuna Centrale, è disponibile a 335 euro per gli adulti e a 290 euro per i giovani sotto i 18 anni.
L’HCMV sottolinea la necessità di stampare e conservare la ricevuta dell’acquisto in formato .pdf: servirà a ritirare la tessera ufficiale che sarà distribuita prima dell’inizio del campionato di IHL. L’abbonamento giallonero serve per assistere a tutte le partite interne della regular season IHL, sia per la prima sia per la seconda fase. Sono escluse quelle di Coppa Italia e Playoff per le quali ci sarà comunque la prelazione per chi ha la tessera stagionale.
BORGHI PROLUNGA – Si susseguono intanto le notizie di mercato “interno”, inteso come rinnovi dei giocatori che erano già a Varese nella precedente stagione. Gli ultimi in ordine di tempo sono particolarmente importanti: dopo il capitano Andrea Vanetti (QUI l’articolo) anche Marcello Borghi proseguirà a giocare nei Mastini, come previsto. Una conferma fondamentale perché Marci è da anni uno degli italiani più forti e produttivi dell’intero campionato.
In 11 stagioni complessive tra Milano e Varese, Borghi ha messo a referto 419 punti tra gol e assist: è l’italiano in attività con il maggior numero di punti realizzati e occupa l’ottavo posto nella classifica all-time della lega. Nella scorsa stagione Marcello ha indossato i gradi di capitano vista l’assenza perdurante di Vanetti per infortunio e ha realizzato in tutto 38 punti tra regular season (30) e playoff (8) con un totale di 18 gol.
HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa
P: Filippo Matonti (c)
D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Marcello Borghi (c), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson (c), Andrea Vanetti (c).
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)
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Sarebbe interessante capire perchè biglietti e abbonamenti possono essere presi SOLO su Liveticket, pagando i relativi diritti di prevendita. Possibile che la società non possa organizzarsi anche direttamente? Basterebbe una persona alla biglietteria del Palaghiaccio, anche solo per qualche ora alla settimana.