Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera

È fissato per sabato 20 giugno il “decollo” della campagna abbonamenti per la nuova stagione dei Mastini che dal mese di settembre torneranno a dare l’assalto ai piani alti della IHL. La società del presidente Carlo Bino ha scelto la politica della riduzione dei prezzi: in tutti i settori la tessera avrà un costo inferiore rispetto alla stagione scorsa. Una decisione che punta a incrementare lo zoccolo duro – comunque già piuttosto rilevante – dei tifosi che al sabato scelgono di partecipare alle partite dell’Acinque Ice Arena.

Come consueto, i vecchi abbonati hanno un periodo esclusivo per confermare i posti della prossima stagione: un periodo di cinque giorni (da sabato 20 a mercoledì 24) che precede l’apertura della vendita in modalità libera, fino a domenica 5 luglio. In entrambi i casi l’acquisto dovrà passare in via esclusiva dal circuito Liveticket con l’unica eccezione dei tifosi con disabilità superiore al 65%, per i quali va inoltrata richiesta alla società via e-mail (hcmv.varesehockey@gmail.com). Rimane invece gratuito l’ingresso per i bambini al di sotto dei 6 anni.

I PREZZI – Il pacchetto Curva costa 135 euro per gli adulti e 110 euro per gli Under 18, mentre la formula Curva Gold è proposta a 185 euro (165 euro ridotto). Per chi preferisce la tribuna, l’abbonamento in Tribuna Laterale ha un prezzo di 240 euro per l’intero e 220 euro per gli Under 18. Infine, la soluzione più prestigiosa, quella in Tribuna Centrale, è disponibile a 335 euro per gli adulti e a 290 euro per i giovani sotto i 18 anni.

L’HCMV sottolinea la necessità di stampare e conservare la ricevuta dell’acquisto in formato .pdf: servirà a ritirare la tessera ufficiale che sarà distribuita prima dell’inizio del campionato di IHL. L’abbonamento giallonero serve per assistere a tutte le partite interne della regular season IHL, sia per la prima sia per la seconda fase. Sono escluse quelle di Coppa Italia e Playoff per le quali ci sarà comunque la prelazione per chi ha la tessera stagionale.

BORGHI PROLUNGA – Si susseguono intanto le notizie di mercato “interno”, inteso come rinnovi dei giocatori che erano già a Varese nella precedente stagione. Gli ultimi in ordine di tempo sono particolarmente importanti: dopo il capitano Andrea Vanetti (QUI l’articolo) anche Marcello Borghi proseguirà a giocare nei Mastini, come previsto. Una conferma fondamentale perché Marci è da anni uno degli italiani più forti e produttivi dell’intero campionato.

In 11 stagioni complessive tra Milano e Varese, Borghi ha messo a referto 419 punti tra gol e assist: è l’italiano in attività con il maggior numero di punti realizzati e occupa l’ottavo posto nella classifica all-time della lega. Nella scorsa stagione Marcello ha indossato i gradi di capitano vista l’assenza perdurante di Vanetti per infortunio e ha realizzato in tutto 38 punti tra regular season (30) e playoff (8) con un totale di 18 gol.

HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa

P: Filippo Matonti (c)

D: Lorenzo Anselmino (c); Filippo Crivellari (c); Edward De Nardin (n – da Asiago), William Mäkinen (c), Marco Matonti (c)

A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Marcello Borghi (c), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland), Wiliam Peterson (c), Andrea Vanetti (c).

All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)