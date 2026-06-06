Primi allestimenti a Capolago: iniziato il conto alla rovescia per la Festa degli Alpini

I motori della macchina organizzativa si sono ufficialmente accesi. Chi in queste ore si è trovato a passare da Capolago non ha potuto fare a meno di notare i primi movimenti: le squadre dei volontari hanno infatti iniziato oggi a montare le strutture, dando il via ai lavori di pulizia e di preparazione dell’area che ospiterà l’evento.

Il conto alla rovescia è dunque cominciato per quella che si conferma, anno dopo anno, come una delle feste più tradizionali e radicate del territorio. L’appuntamento di quest’anno è concentrato a cavallo della terza e della quarta domenica del mese, per la precisione dal 17 al 26 luglio.

Per l’estate varesina si tratta di un vero e proprio rito collettivo, capace di richiamare un pubblico numeroso e affezionato. Al centro della manifestazione, come sempre, ci sarà la proposta gastronomica improntata ai sapori decisi della tradizione: l’immancabile piatto di polenta da abbinare allo zola, allo stufato d’asino o al cervo, ma anche il classico fritto misto, da consumare a pranzo o a cena in un’atmosfera di condivisione e convivialità, accompagnato da un bicchiere di vino in compagnia. Nelle prossime settimane verranno ultimati i dettagli logistici per garantire la consueta accoglienza all’apertura dei cancelli.