Principio d’incendio al Campus di Varese, vigili del fuoco in azione
I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero al resto dell'impianto sportivo, mentre sono in corso le valutazioni dell'accaduto
Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di sabato 20 giugno al Campus di Varese, in via Pirandello a Varese. I pompieri sono entrati in azione per domare un principio d’incendio che ha interessato l’area dove si trovano gli studi medici della struttura sportiva di Masnago.
Il surriscaldamento del condizionatore
A far scattare il rogo è stato probabilmente il surriscaldamento dell’impianto di condizionamento dell’aria o dei gruppi di alimentazione dei sistemi informatici, messi a dura prova dalle alte temperature di queste giornate estive.
Il fumo ha allarmato i partecipanti al torneo di basket in memoria di Paolo Talamoni dato che l’aria era diventata irrespirabile. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere il fronte del fuoco, prima che potesse estendersi ad altre ali del centro.
I controlli della Pallacanestro Varese
In via Pirandello sono arrivati anche i dirigenti della Pallacanestro Varese, che ha nel centro di via Pirandello la propria base operativa e d’allenamento e che hanno voluto verificare di persona l’entità dei danni provocati dal fumo e dall’incendio all’interno dell’attigua zona medica. Da una prima verifica, nessuno spazio dell’area sportiva è stata coinvolta.
Sul posto sono arrivate anche due volanti della Polizia di Stato. Il surriscaldamento degli impianti sembrerebbe all’origine del rogo ma solo valutazioni approfondite potranno far piena luce sull’accaduto.
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