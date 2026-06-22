“Pro loco e comunità”, il progetto della Regione che stanzia 600mila euro per favorire l’inclusione sociale
Previsti contributi a fondo perduto per eventi gratuiti rivolti ad anziani, persone con disabilità e soggetti in condizioni di fragilità su tutto il territorio lombardo
Regione Lombardia mette a disposizione 600mila euro per sostenere le Pro Loco e rafforzarne il ruolo sociale all’interno delle comunità locali. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri dell’iniziativa sperimentale “Pro Loco e Comunità”, destinata alle associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o all’Albo regionale.
L’obiettivo è finanziare attività gratuite rivolte in particolare agli anziani, alle persone con disabilità e ai cittadini che vivono situazioni di fragilità o vulnerabilità, valorizzando il ruolo delle Pro Loco come punti di riferimento per la vita sociale dei territori.
Contributi per eventi e attività inclusive
La misura prevede un contributo a fondo perduto di 1.000 euro per ciascuna Pro loco che organizzerà iniziative coerenti con le finalità del bando. Gli eventi dovranno essere gratuiti, accessibili alle persone con disabilità e favorire il coinvolgimento attivo degli over 65 e delle fasce più fragili della popolazione.
Tra le attività che potranno essere sostenute figurano eventi culturali, laboratori, iniziative intergenerazionali e momenti di aggregazione pensati per contrastare solitudine e isolamento sociale.
Attenzione ai piccoli Comuni
Una particolare premialità sarà riservata alle Pro Loco che operano nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
«Con questa iniziativa vogliamo riconoscere e rafforzare il ruolo straordinario che le Pro Loco svolgono ogni giorno nelle nostre comunità – spiega l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – Non sono soltanto realtà impegnate nella promozione del territorio e delle tradizioni locali, ma autentici presìdi sociali capaci di creare occasioni di incontro, partecipazione e inclusione».
Turismo e coesione sociale
Sull’importanza delle Pro Loco è intervenuta anche l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, sottolineando il valore di queste associazioni nella promozione dei territori e delle identità locali.
Le iniziative finanziate dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2026 e contribuiranno a creare una rete diffusa di occasioni di socialità e inclusione in tutta la Lombardia.
(immagine di repertorio)
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