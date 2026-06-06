Proger Cassano, il Comune abbraccia i nuovi campioni d’Italia

La città ha accolto con entusiasmo la Proger Cassano, fresca vincitrice del primo scudetto maschile della sua storia. I campioni d’Italia di pallamano sono stati festeggiati ieri sera, venerdì 5 giugno, in Comune, dove autorità e cittadini hanno tributato loro un caloroso applauso.

Galleria fotografica Cassano Magnago festeggia la squadra di pallamano campione d’Italia 4 di 6

Il presidente Renato Zanovello ha espresso tutta la sua soddisfazione e ha ringraziato la squadra per aver reso Cassano protagonista dello sport nazionale. Presenti alla cerimonia anche il sindaco Pietro Ottaviani e l’assessora allo Sport Luisa Savogin, che hanno sottolineato l’orgoglio della città per il traguardo raggiunto.

Il primo scudetto maschile arriva dopo anni di successi della squadra femminile, ma questa volta Cassano celebra una primizia assoluta nel maschile. La vittoria in gara2 a Sassari, per 22-27, ha consacrato la squadra di coach Bellotti sul tetto d’Italia e reso la festa in Comune un momento memorabile per tutti i tifosi.