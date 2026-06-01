Progetto di legge sulla “remigrazione”, insorge il fronte democratico di Busto: “Iniziativa deplorevole”
Netta presa di posizione di associazioni, sindacati e realtà del territorio contro l'iniziativa in programma a Comunità Giovanile
Una netta e ferma condanna nei confronti della presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare denominato “Remigrazione e Riconquista”. A esprimerla, attraverso una nota congiunta diffusa lunedì 1° giugno 2026, è un ampio schieramento di sigle antifasciste, sindacali, sociali e culturali di Busto Arsizio.
Al centro della contestazione c’è l’appuntamento in programma nei prossimi giorni presso la sede di Comunità Giovanile, dove il “comitato Remigrazione e Riconquista” della provincia di Varese illustrerà la proposta di legge con gli interventi di esponenti di CasaPound e dell’associazione “Brescia ai Bresciani”.
Le ragioni della protesta
Secondo i promotori del documento di dissenso, l’iniziativa legislativa – sostenuta a livello nazionale da CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani – presenta forti profili di incostituzionalità, in particolare per la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Carta Costituzionale. Viene inoltre giudicata «inopportuna» la scelta di presentare il progetto a Busto Arsizio a ridosso della Festa della Repubblica.
Nel merito, le associazioni contestano i contenuti programmatici del testo, che definiscono «inaccettabili»: dal blocco delle attività di ricerca e soccorso in mare delle Ong all’abolizione dei decreti flussi per motivi di lavoro, fino alle forti limitazioni per i ricongiungimenti familiari degli immigrati regolari. Sotto accusa vi sono soprattutto l’introduzione del principio di revocabilità della cittadinanza italiana e la teorizzazione della “remigrazione”, intesa sia come rimpatrio volontario incentivato sia come rimpatrio forzato.
«Alimenta ostilità e discriminazione»
«Al di là degli specifici contenuti – si legge nella nota – a preoccupare è l’idea guida del progetto di legge, volta a individuare negli immigrati dei “conquistatori” artefici di una presunta “grande sostituzione etnica”». Una visione che, secondo i firmatari, si rifà agli slogan dell’estrema destra sovranista radicale europea e che contrasta con i principi umanitari, ignorando l’apporto economico e sociale della popolazione straniera (che nel 2024 rappresentava il 10,5% degli occupati totali in Italia, pari a circa 4 milioni di lavoratori attivi capaci di versare 12 miliardi di euro di Irpef).
I firmatari definiscono l’appuntamento bustocco come «un’iniziativa grave e pericolosa perché alimenta contrapposizione, ostilità e discriminazione nei confronti degli immigrati presi nel loro complesso», concludendo con l’auspicio che l’evento venga respinto con forza dalla comunità cittadina.
I firmatari del documento
Il comunicato è stato sottoscritto da:
ANPI Busto Arsizio
FIVL Raggruppamento Alfredo di Dio
Amici di Angioletto Castiglioni
ACLI Busto Arsizio
AUSER Busto Arsizio
CGIL Busto Arsizio
Circolo Gagarin
Il Quadrifoglio associazione culturale
Movimento per Busto
Noi della Comerio Ercole 1885
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