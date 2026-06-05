Prossimità, legalità e memoria per i 212 anni di vita dell’Arma, “i cittadini ci chiedono ascolto”

Una cerimonia solenne, un forte richiamo ai valori fondanti dell’Arma e uno sguardo concreto alle sfide del presente. Nel discorso pronunciato in occasione del 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante provinciale di Varese colonnello Marco Gagliardo ha voluto anzitutto ringraziare autorità, istituzioni e cittadini per la partecipazione e per la fiducia costantemente rinnovata verso l’Istituzione.

Galleria fotografica La cerimonia a Varese per i 212 anni di vita dell’Arma dei Carabinieri 4 di 30

Uno dei passaggi centrali dell’intervento è stato dedicato al significato della prossimità: i Carabinieri, ha sottolineato il Comandante, non rappresentano soltanto un presidio di sicurezza, ma una presenza quotidiana accanto alle comunità, soprattutto nei territori più isolati e difficili, come nel caso di Monteviasco, citato come esempio di servizio silenzioso e costante.

Ampio spazio è stato riservato anche alla memoria storica. Nel discorso sono stati ricordati i caduti e i loro familiari, insieme alle pagine più gloriose della storia dell’Arma, dalla battaglia di Eluet el Asel a quella di Culqualber, fino al sacrificio dei Carabinieri impegnati oggi nelle missioni internazionali di pace e nel servizio sul territorio.

Sul piano operativo, il Comando provinciale ha rivendicato risultati significativi nell’ultimo anno, con un aumento degli arresti e delle persone deferite all’Autorità giudiziaria. Il Comandante ha evidenziato il ruolo centrale delle Stazioni Carabinieri, definite la “spina dorsale” del controllo del territorio, grazie a una presenza capillare che si articola in cinque Compagnie territoriali, una Tenenza e 38 Stazioni.

Sotto il profilo della prevenzione, l’azione di controllo del territorio è stata rimodulata per privilegiare il contatto diretto con la cittadinanza. Attraverso l’impiego delle Stazioni Mobili, dislocate stabilmente nei punti nevralgici dei centri urbani e delle aree periferiche, l’Arma ha garantito un presidio visibile di vigilanza e ascolto, calibrando la presenza istituzionale sulle effettive esigenze di sicurezza delle diverse comunità. L’Arma di Varese ha infatti proceduto per l’88% dei reati complessivamente denunciati sul territorio. Si tratta di un impegno investigativo e di contrasto speculare all’efficacia del coordinamento interforze: i reparti dei Carabinieri hanno individuato i colpevoli nel 55% dei casi scoperti da tutte le Forze di polizia.

Nel suo intervento, il Comandante ha anche richiamato l’imminente rafforzamento del dispositivo provinciale con il nuovo Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori delle Alpi”, destinato a potenziare il contrasto al traffico di stupefacenti nelle aree boschive e a rendere ancora più efficace la tutela del territorio.

Infine, un passaggio importante è stato dedicato ai Carabinieri Forestali, impegnati nella difesa dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi locali. In una provincia ricca di boschi, laghi e parchi naturali, la salvaguardia ambientale è stata indicata come una priorità strategica per il futuro delle nuove generazioni.

Valori e futuro

Il messaggio conclusivo del discorso è stato un invito ai militari a continuare a coniugare professionalità, umanità e spirito di servizio. Il Comandante ha ribadito che, di fronte alle difficoltà, il cittadino deve trovare nei Carabinieri un punto di riferimento affidabile, capace di ascolto e vicinanza, nel solco di valori immutati: fedeltà, servizio e presenza accanto alla gente.

La celebrazione del 212° anniversario si è così trasformata in un momento di riconoscenza e di rilancio, con Varese al centro di una storia fatta di legalità, sacrificio e responsabilità condivisa tra Arma, istituzioni e comunità.

Durante la cerimonia sono stati premiati diversi militari che si sono particolarmente distinti per la loro attività al servizio del cittadino.