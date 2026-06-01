Protesta di cittadini di Brusimpiano contro i parcheggi a pagamento: “Famiglie penalizzate”

L’introduzione dei nuovi parcheggi a pagamento a Brusimpiano scatena la protesta dei residenti. Al centro della contestazione c’è l’ordinanza numero 14 del 26 maggio 2026, che istituisce la sosta regolamentata da parcometri in diverse aree centrali del borgo lacustre, tra cui Piazza Battaglia, via Garibaldi e i posteggi vicino alla farmacia e a Piazza Lago. Un gruppo di cittadini ha sollevato forti critiche non solo sulla scelta nel merito, ma anche sul metodo seguito dall’amministrazione comunale, lamentando un mancato coinvolgimento della popolazione prima che le decisioni diventassero definitive.

La protesta dei residenti

La mobilitazione nasce da una gestione del confronto ritenuta tardiva. Secondo quanto riferito dai cittadini, l’incontro pubblico organizzato dal Comune lo scorso 27 maggio sarebbe avvenuto a giochi ormai fatti, con l’ordinanza già pubblicata e il quadro di bilancio definito. «Riteniamo che – spiegano i rappresentanti del gruppo di cittadini in una nota – su una decisione destinata a incidere concretamente sulla vita quotidiana del paese, il confronto con la cittadinanza avrebbe dovuto avvenire prima dell’adozione degli atti e non successivamente, quando i margini di modifica erano ormai fortemente ridotti».

Il timore principale riguarda l’impatto sociale ed economico della misura. In un piccolo comune che d’estate vede triplicare le presenze per via del turismo, la riduzione degli stalli gratuiti viene vissuta come un pesante disagio per chi abita nel centro storico e non possiede un garage privato.

Le richieste rimaste in sospeso

I cittadini ricordano come già nell’ottobre 2025 fossero state avanzate proposte alternative durante un precedente incontro pubblico. In quell’occasione era stata chiesta l’istituzione di parcheggi riservati o agevolati per i residenti e il completamento delle aree di sosta a pagamento vicino al campo sportivo, così da spostare il carico del traffico turistico fuori dal cuore del paese.

Tuttavia, l’ordinanza attuale sembra aver imboccato una strada diversa. «L’Amministrazione ha proceduto con una scelta differente – prosegue il gruppo di residenti – senza dare seguito alla proposta di istituire parcheggi per residenti e di completare i parcheggi a pagamento antistanti il campo di calcio».

I punti critici e l’accesso agli atti

Sono numerosi i dubbi che i residenti pongono sul tavolo. Tra questi, la mancanza di abbonamenti per i lavoratori locali, l’assenza di agevolazioni per le fasce fragili come anziani, pensionati e famiglie a basso reddito, e l’incertezza sulla destinazione dei proventi della sosta. Per i firmatari della protesta, i parcheggi in un borgo come Brusimpiano non sono semplici “stalli su una planimetria”, ma servizi essenziali per chi deve recarsi quotidianamente in farmacia o assistere parenti con difficoltà motorie.

Per fare chiarezza sulla vicenda, alcuni cittadini hanno già depositato una formale richiesta di accesso agli atti. L’obiettivo è analizzare le motivazioni tecniche della scelta e chiedere una sospensione della misura in autotutela, auspicando che si apra un tavolo di confronto reale per trovare soluzioni che tutelino chi il paese lo vive tutto l’anno.