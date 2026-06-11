Protestano gli animalisti: ferma da un anno in Regione la legge popolare contro l’accattonaggio con animali
La proposta, depositata a luglio 2025 dall'Associazione Task Force Animalista con circa 6.500 firme autenticate, è assegnata alla Commissione Sanità ma non è mai stata calendarizzata. La promotrice Carolina Sala: "Una mancanza di rispetto verso i cittadini"
Giace da quasi un anno nei cassetti della Commissione Sanità di Regione Lombardia la proposta di legge di iniziativa popolare per vietare l’accattonaggio con animali su tutto il territorio regionale, senza eccezioni di specie. A denunciarlo è l’Associazione a Tutela Legislativa Animali e Ambiente – Task Force Animalista, che la promosse e la depositò a luglio 2025 dopo aver raccolto circa 6.500 firme autenticate e certificate, ben oltre il quorum richiesto.
“L’amministrazione regionale ci ha imposto scadenze serratissime: avevamo solo sei mesi per completare una procedura burocratica complessa”, spiega Carolina Sala, prima firmataria e presidente dell’associazione, ricordando il lavoro dei volontari ai banchetti in tutta la Lombardia e degli avvocati del Foro di Milano che autenticarono pro bono i fascicoli. “Noi siamo impazziti per rispettare i tempi istituzionali a costo zero per la collettività. La Regione, dopo aver validato la proposta e averla assegnata alla Commissione Sanità, pare l’abbia dimenticata in un cassetto. È passato quasi un anno e non è stata nemmeno calendarizzata. È una mancanza di rispetto totale, proprio perché è una proposta voluta dal popolo”.
Secondo l’associazione, dietro la pratica dell’accattonaggio con animali si nasconderebbe un vero e proprio racket: cani – ma anche uccelli e gatti – che arriverebbero dall’Est Europa stipati in furgoni, privi di profilassi sanitaria, passati di mano in mano, sedati e costretti per ore al sole d’estate e al gelo d’inverno per impietosire i passanti. “Ci è capitata una cagnolina di pochi mesi in via Dante a Milano, totalmente sedata e piena di pulci, con un libretto dal quale risultava che il chip fosse stato inserito in Bulgaria un mese dopo la data del controllo”, racconta Sala.
La maggior parte di questi animali, sostiene l’associazione, non risulta registrata in Lombardia e diventa di fatto irrintracciabile, mentre alle segnalazioni di maltrattamento da parte dei cittadini raramente seguirebbero interventi, anche per la mancanza di lettori di microchip in dotazione alle pattuglie.
La proposta di legge, sottolineano i promotori, ha avuto un sostegno politicamente trasversale, con il coinvolgimento di sindaci, assessori e consiglieri comunali di ogni schieramento. Ora l’associazione chiede che il Consiglio regionale calendarizzi la discussione: “Una proposta di legge popolare dovrebbe avere la priorità”, conclude Sala.
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