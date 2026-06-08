Protezione civile, alla Provincia di Varese oltre 93mila euro da Regione Lombardia per aggiornare i piani di emergenza

Regione Lombardia investe sulla prevenzione e sulla sicurezza del territorio. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, sono stati stanziati complessivamente 1,2 milioni di euro destinati alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano per la redazione, l’aggiornamento e l’attuazione dei Piani di area vasta di Protezione civile nel biennio 2026-2027.

Alla Provincia di Varese andranno 93.140 euro, risorse che serviranno ad aggiornare gli strumenti di pianificazione indispensabili per affrontare situazioni di emergenza e coordinare gli interventi sul territorio.

«Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione concreta di Regione Lombardia nei confronti del sistema di Protezione civile e degli enti territoriali che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato l’assessore La Russa. «La pianificazione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare in modo efficace le emergenze e per coordinare al meglio le risorse disponibili sul territorio».

I Piani di area vasta costituiscono infatti il principale strumento operativo della Protezione civile. Al loro interno vengono individuati gli scenari di rischio che possono interessare un territorio, come dissesti idrogeologici, eventi sismici, incendi boschivi o altre situazioni di emergenza, oltre ai modelli di intervento e alle risorse disponibili.

Per una provincia come quella di Varese, caratterizzata da una significativa presenza di aree boschive, corsi d’acqua e zone soggette a rischio idrogeologico, l’aggiornamento della pianificazione rappresenta un elemento strategico per migliorare la capacità di risposta in caso di emergenze e per garantire un coordinamento efficace tra enti locali, volontariato e strutture operative.

Il finanziamento rientra in un piano regionale che prevede 370 mila euro nel 2026 e 830 mila euro nel 2027, con l’obiettivo di adeguare i piani provinciali ai più recenti sviluppi normativi e rafforzare l’intero sistema lombardo di Protezione civile.

Nella ripartizione delle risorse, Varese riceve un contributo superiore a quello assegnato a province come Lecco (74.857 euro), Monza e Brianza (72.797 euro) e Lodi (70.007 euro), confermando l’importanza strategica del territorio varesino nell’ambito della pianificazione regionale delle emergenze.