“Punire o educare? Dietro le sbarre non cresce il futuro”. Alla Festa dell’Unità di Varese il tema della giustizia minorile

Punire o educare? È una domanda profonda, urgente, che non possiamo più permetterci di evitare. E di cui, forse, in fondo sappiamo già la risposta. Stasera, mercoledì 17 giugno alle 21, la Festa de l’Unità della Schiranna a Varese ospiterà un importante momento di riflessione intitolato “Punire o educare? Dietro le sbarre non cresce il futuro”. L’incontro è organizzato dai Giovani Democratici della Lombardia, che hanno voluto rimettere al centro dell’agenda politica e sociale il tema della giustizia minorile.

L’idea alla base di questa serata nasce dalla convinzione che il sistema giudiziario rivolto ai minori abbia bisogno di uno sguardo nuovo, lontano dai sensazionalismi e dalla tendenza di alcuni a criminalizzare una generazione. Dietro le sbarre il futuro dei ragazzi non cresce, si ferma. Chi sbaglia in giovane età ha bisogno di terra fertile in cui mettere radici diverse, di guide stabili e di percorsi educativi che sappiano restituire speranza e dignità, invece di una punizione fine a se stessa: «Prenderci cura del domani dei giovani, soprattutto di quelli che vivono situazioni di forte marginalità, significa in fondo prenderci cura del futuro di tutta la nostra società», spiegano i promotori delal serata.

Per parlarne e provare a tracciare insieme una strada alternativa, unendo storie e competenze, i Giovani Democratici porteranno nella sala Prati Filippo Maroni, responsabile del Progetto Happiness del decanato di Varese; Valeria Verdolini, presidente di Antigone Lombardia, e Riccardo Tomaiuoli, responsabile Welfare dei GD Lombardia.

Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Come ogni sera, per chi volesse cenare in compagnia prima dell’inizio del dibattito, le cucine della festa saranno regolarmente aperte con i piatti della tradizione a prezzi popolari.