“Quale giustizia dopo il referendum?”. Alla Schiranna il dibattito del PD sulla giustizia dopo il referendum
Sala piena all'Area Feste per l'incontro "Quale giustizia dopo il referendum?". Tra i relatori il senatore Alfredo Bazoli, gli avvocati Marco Lacchin e Marzia Giovannini. Coordina Elisabetta Cioffi
Partecipazione oltre le aspettative alla festa dell’unità alla Schiranna di Varese per l’incontro pubblico “Quale giustizia dopo il referendum?”, promosso dal PD Varese Città. Numerosi i cittadini e le cittadine che hanno preso parte alla serata dedicata al tema della giustizia e delle prospettive di riforma del sistema giudiziario, a conferma di un interesse della comunità varesina che non si è esaurito con la fine della campagna referendaria.
Dopo i saluti introduttivi della segretaria cittadina del Partito Democratico, Manuela Lozza, il confronto è entrato nel vivo con gli interventi del senatore Alfredo Bazoli, componente della Commissione Giustizia del Senato, dell’avvocato Marco Lacchin e dell’avvocata Marzia Giovannini. A coordinare il dibattito è stata Elisabetta Cioffi, avvocata e componente della segreteria del PD Varese Città.
Al centro della discussione l’evoluzione del sistema giudiziario italiano, le prospettive di riforma e le sfide che attendono il Paese sul terreno della tutela dei diritti, dell’efficienza della giustizia e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.
«La grande partecipazione registrata dimostra quanto il tema sia sinceramente sentito, anche dopo che la campagna referendaria è terminata», ha dichiarato la segretaria cittadina Manuela Lozza. «Dimostra inoltre che quando si cercano risposte concrete il pubblico risponde: al contrario di quanto si pensa, c’è fame di occasioni di confronto pubblico e di approfondimento su temi centrali per la vita democratica del Paese». Lozza ha quindi ringraziato i relatori e le relatrici «per il contributo di alto profilo» e quanti hanno scelto di partecipare a «una discussione seria e approfondita su una materia così importante».
Il PD Varese Città esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e conferma l’impegno a promuovere sul territorio ulteriori momenti di dialogo e approfondimento aperti alla cittadinanza.
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