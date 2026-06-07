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“Quale giustizia dopo il referendum?”. Alla Schiranna il dibattito del PD sulla giustizia dopo il referendum

Sala piena all'Area Feste per l'incontro "Quale giustizia dopo il referendum?". Tra i relatori il senatore Alfredo Bazoli, gli avvocati Marco Lacchin e Marzia Giovannini. Coordina Elisabetta Cioffi

Schiranna pd varese

Partecipazione oltre le aspettative alla festa dell’unità alla Schiranna di Varese per l’incontro pubblico “Quale giustizia dopo il referendum?”, promosso dal PD Varese Città. Numerosi i cittadini e le cittadine che hanno preso parte alla serata dedicata al tema della giustizia e delle prospettive di riforma del sistema giudiziario, a conferma di un interesse della comunità varesina che non si è esaurito con la fine della campagna referendaria.

Dopo i saluti introduttivi della segretaria cittadina del Partito Democratico, Manuela Lozza, il confronto è entrato nel vivo con gli interventi del senatore Alfredo Bazoli, componente della Commissione Giustizia del Senato, dell’avvocato Marco Lacchin e dell’avvocata Marzia Giovannini. A coordinare il dibattito è stata Elisabetta Cioffi, avvocata e componente della segreteria del PD Varese Città.

Al centro della discussione l’evoluzione del sistema giudiziario italiano, le prospettive di riforma e le sfide che attendono il Paese sul terreno della tutela dei diritti, dell’efficienza della giustizia e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

«La grande partecipazione registrata dimostra quanto il tema sia sinceramente sentito, anche dopo che la campagna referendaria è terminata», ha dichiarato la segretaria cittadina Manuela Lozza. «Dimostra inoltre che quando si cercano risposte concrete il pubblico risponde: al contrario di quanto si pensa, c’è fame di occasioni di confronto pubblico e di approfondimento su temi centrali per la vita democratica del Paese». Lozza ha quindi ringraziato i relatori e le relatrici «per il contributo di alto profilo» e quanti hanno scelto di partecipare a «una discussione seria e approfondita su una materia così importante».

Schiranna pd varese

Il PD Varese Città esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e conferma l’impegno a promuovere sul territorio ulteriori momenti di dialogo e approfondimento aperti alla cittadinanza.

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Pubblicato il 07 Giugno 2026
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