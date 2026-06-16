Quaranta band nel weekend a Laveno per la Festa della Musica

Appuntamento per sabato 20 e domenica 21 giugno per un viaggio attraverso generi, stili e atmosfere differenti. Attivo lo stand gastronomico

La Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, è lieta di presentare la Festa della Musica 2026, in programma sabato 20 e domenica 21 giugno.

Due giornate all’insegna della musica, dello spettacolo e della cultura animeranno il territorio di Laveno Mombello e Cerro, trasformando piazze, lungolago, locali e angoli caratteristici in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’evento offrirà un ricco programma diffuso con circa quaranta esibizioni tra band, solisti, gruppi di danza e artisti provenienti da diverse realtà musicali e culturali. Un viaggio attraverso generi, stili e atmosfere differenti che accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta delle suggestive location affacciate sul Lago Maggiore.

La Festa della Musica proporrà anche due momenti dedicati alla cultura e all’approfondimento: sabato 20 giugno la presentazione del libro “A 45 giri” di Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo e domenica 21 giugno la conferenza “I volti della Musica”, che vedrà la partecipazione di professionisti del settore musicale. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati da Alice Gomiero e offriranno al pubblico l’opportunità di esplorare il mondo della musica attraverso racconti, esperienze e testimonianze.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attivo lo stand gastronomico della Pro Loco in Piazza Caduti del Lavoro, con una ricca proposta di piatti e specialità pensata per accompagnare il pubblico durante le due giornate di festa, in un’atmosfera conviviale e accogliente.

La Festa della Musica rappresenta un’occasione speciale per inaugurare l’estate tra note, incontri, divertimento e valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini, turisti, associazioni e operatori locali in un grande evento condiviso. Ad accompagnare la manifestazione sarà anche Radio Millennium, media partner ufficiale dell’evento.

Il programma completo della manifestazione, con orari e location di tutti gli eventi, è consultabile sulle pagine social della Pro Loco Laveno Mombello Cerro, su visitlaveno.it e su festadellamusicaitalia.it.