Quaranta imbarcazioni da tutto il mondo a Maccagno per le regate della classe Snipe

Il Lago Maggiore si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della stagione velica nazionale. Da mercoledì 10 a domenica 14 giugno l’Unione Velica Maccagno ospiterà infatti il Campionato Italiano-European Trophy Sailing Circuit della classe Snipe, richiamando sul Verbano equipaggi provenienti da diversi Paesi del mondo oltre che da numerose regioni italiane.

Saranno circa quaranta le imbarcazioni al via della manifestazione, con velisti attesi non solo dall’Italia ma anche da Argentina, Brasile, Gran Bretagna, Norvegia e Stati Uniti. Il campo di regata sarà quello antistante Maccagno e il Canalone, uno degli scenari più apprezzati dagli appassionati della vela sul Verbano.

Le attività inizieranno mercoledì 10 giugno con le operazioni di registrazione e le ispezioni di stazza, in programma dalle ore 10. La giornata di giovedì 11 giugno sarà dedicata alle ultime verifiche tecniche e allo skipper briefing, prima del segnale di avviso della prima prova fissato alle 13. Da quel momento prenderà il via il programma agonistico che prevede fino a nove regate complessive, con un massimo di tre prove al giorno, distribuite tra giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Il regolamento prevede lo scarto del peggior risultato qualora vengano disputate almeno sette prove. Il Campionato Italiano 2026 assegnerà la storica Coppa Duca di Genova e, contestualmente, anche il Trofeo Ezio Braga, riservato al miglior equipaggio appartenente alla flotta Orta-Maggiore-Ceresio. A dirigere le operazioni in acqua sarà un Comitato di Regata di grande esperienza presieduto dal giudice triestino Paolo Crozzoli, affiancato dalla piemontese Franca Venè e dal verbanese Roberto Tommasi.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e con la collaborazione del Circolo Velico Porto Ceresio oltre a diversi sponsor. Per l’Unione Velica Maccagno si tratta di un appuntamento di prestigio che porterà sul Lago Maggiore alcuni dei migliori interpreti internazionali della classe Snipe, confermando ancora una volta il ruolo del Verbano tra le mete di riferimento della vela italiana e internazionale.

Alla scoperta della classe Snipe

Lo Snipe è una delle classi veliche più longeve e apprezzate a livello internazionale. Disegnata nel 1931 dall’americano William F. Crosby, è una deriva a due persone lunga 4,72 metri, caratterizzata da un progetto rigorosamente “one design”: tutte le imbarcazioni devono rispettare le stesse caratteristiche tecniche, mettendo così in risalto soprattutto le capacità degli equipaggi piuttosto che le differenze tra le barche.

Presente in oltre 30 Paesi e con migliaia di imbarcazioni registrate nel mondo, la classe Snipe è considerata una vera scuola di vela grazie all’equilibrio tra semplicità costruttiva e raffinatezza tecnica. Le regate sono spesso molto combattute e premiano la tattica, la lettura del vento e l’affiatamento tra timoniere e prodiere. In Italia la classe vanta una lunga tradizione e una presenza particolarmente radicata sui laghi del Nord, tra cui il Lago Maggiore, dove nel corso degli anni si sono formate flotte numerose e competitive capaci di esprimere equipaggi di livello nazionale e internazionale.