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Quarant’anni di sacerdozio: il Sacro Monte festeggia don Eros Monti

La messa delle 11 di domenica è stata l'occasione per ricordare l'importante traguardo a cui ha preso parte l'intera comunità monastica da sempre legata al borgo mariano

40 anni sacerdozio monsignor eros monti

Domenica 7 giugno il Sacro Monte di Varese ha celebrato un anniversario speciale: i quarant’anni di ordinazione sacerdotale di Don Eros Monti, rettore del Santuario.

A segnare la ricorrenza è stata la messa delle ore 11, celebrata dallo stesso don Eros nella cornice del Santuario. Alla celebrazione hanno preso parte anche le Romite Ambrosiane, la comunità monastica da sempre legata al Sacro Monte, insieme a collaboratori e parrocchiani che hanno voluto essere presenti in questo giorno significativo.

Per l’occasione, i fedeli e i collaboratori più vicini a don Eros hanno voluto donargli una casula, il paramento liturgico indossato durante la Messa.

Al termine della celebrazione, la festa è continuata nella Piazzetta Monastero, dove è stato offerto ai presenti un rinfresco per brindare insieme ai quarant’anni di ministero.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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