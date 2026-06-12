Quasi conclusi i lavori di messa in sicurezza della provinciale per Curiglia ma emergono nuove fragilità
L'intervento sul versante franato della provinciale 6, la posa di reti paramassi, vale circa 35mila euro e potrebbe concludersi entro martedì 16 giugno
Procede la messa in sicurezza della strada provinciale 6 a Curiglia con Monteviasco, l’arteria bloccata dalla frana di sabato 6 giugno che aveva isolato il paese. L’intervento avviato martedì 9 giugno sul versante interessato dallo smottamento, con la posa di reti metalliche paramassi, vale circa 35mila euro e, salvo imprevisti, potrebbe concludersi entro martedì 16 giugno.
I lavori, però, hanno già fatto emergere un quadro più complesso del previsto: l’attività di cantiere ha messo in evidenza la necessità di ulteriori interventi di messa in sicurezza delle aree immediatamente adiacenti a quella su cui si sta operando.
«Siamo soddisfatti, come Provincia di Varese, di aver potuto dare una risposta pronta alla messa in sicurezza di questo tratto della SP6», spiega il consigliere provinciale delegato a Infrastrutture e Viabilità Fabio Passera. «Molto resta da fare, ma siamo sempre più convinti che l’intervento sulla Piero-Lozzo resti fondamentale per garantire comunque un collegamento dell’abitato di Curiglia e di Monteviasco».
Il riferimento è a un dossier che si trascina da anni. La Piero-Lozzo è la strada agro-silvo-pastorale che collegherebbe la Val Veddasca, sul versante di Maccagno con Pino e Veddasca, con Curiglia e la Val Dumentina: un tracciato il cui recupero, da tempo allo studio anche della Provincia, garantirebbe ai due abitati una via di collegamento alternativa proprio in casi come questo, quando l’interruzione della SP6, unica arteria di accesso, lascia il paese isolato. Un tema che Passera, già sindaco di Maccagno, segue da tempo.
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