Quattro famiglie, un ex monastero e una cassa comune. L’esempio di condominio solidale di Portaverta



A Laveno Mombello esiste una realtà che prova ogni giorno dal 1999 a trasformare la fiducia reciproca in uno stile di vita concreto. È l’associazione La Portaverta, comunità di famiglie che vive all’interno di un ex monastero e che è stata protagonista di una puntata del podcast Soci All Time su Radio Materia. Ospiti della trasmissione Roberta Tassan e Iolanda Cannatà, che hanno raccontato un’esperienza basata sulla condivisione profonda, sull’accoglienza e sulla solidarietà.

Una comunità che condivide spazi, tempo e risorse

La Portaverta fa parte della rete nazionale Mondo Comunità e Famiglia e riunisce nuclei familiari che hanno scelto di vivere in modo collaborativo. La condivisione rappresenta uno degli elementi centrali del progetto e riguarda molti aspetti della quotidianità: dagli spazi comuni ai beni materiali, fino al sostegno reciproco nella gestione della vita familiare.

Tra le pratiche più significative c’è anche la gestione di una cassa economica comune. I membri della comunità contribuiscono alle spese collettive secondo un modello fondato sulla fiducia e sulla responsabilità condivisa, mettendo al centro i bisogni delle persone e non soltanto le disponibilità individuali.

I quattro pilastri della Portaverta

Nel corso dell’intervista sono stati illustrati i principi che guidano la vita della comunità: apertura, condivisione, accoglienza e sobrietà.

L’apertura si traduce nella volontà di mantenere un legame costante con il territorio e con le persone che attraversano momenti di difficoltà. L’accoglienza trova invece espressione in diversi progetti sociali, tra cui affidi familiari, percorsi di sostegno a nuclei fragili e iniziative rivolte alla comunità locale.

La condivisione non riguarda soltanto gli aspetti materiali ma anche il tempo, le relazioni e il supporto reciproco tra le famiglie. La sobrietà rappresenta infine il riferimento per le scelte quotidiane, promuovendo uno stile di vita attento alle persone e alle risorse.

Il valore dell’ascolto e del confronto

Uno degli aspetti più caratteristici della vita comunitaria è rappresentato dagli incontri periodici di condivisione. Si tratta di momenti in cui ciascuno può raccontare la propria esperienza personale in un clima di ascolto reciproco e senza giudizio.

Questo metodo favorisce la gestione dei conflitti, rafforza i legami tra i membri della comunità e contribuisce alla crescita personale di ciascuno. Un approccio che, come spiegato durante il podcast, permette di costruire relazioni solide e durature fondate sul dialogo e sulla fiducia.

Una risposta all’individualismo

L’esperienza della Portaverta si propone come una possibile risposta alle forme di isolamento e individualismo che caratterizzano la società contemporanea. Attraverso la condivisione di responsabilità, risorse e relazioni, la comunità cerca di dimostrare come la collaborazione possa diventare una pratica quotidiana capace di generare benessere per le persone e per il territorio.

L’intervista a Soci All Time ha così offerto uno sguardo su una realtà che da anni sperimenta un modello di vita alternativo, nel quale l’incontro con l’altro rappresenta una risorsa e non un limite.