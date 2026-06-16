Quattro giorni di festa all’Acinque Ice Arena: con gli “Summer Days” il palaghiaccio si apre alla città

Da giovedì a domenica prove gratuite di sport invernali, corsi in piscina e fitness, street food e lo show con i campioni medagliati alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Quattro giorni di sport, musica, spettacolo e condivisione. Da giovedì a domenica l’Acinque Ice Arena di Varese aprirà le sue porte per gli “Acinque Summer Days”, un evento inedito pensato per fare rete sul territorio e avvicinare i cittadini a tutte le anime del palazzetto, dal ghiaccio fino alla piscina e alla palestra.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, a Palazzo Estense. Un progetto nato all’interno del tavolo di lavoro della Varese Sport Commission for Winter Games, che unisce Camera di Commercio, Provincia e Comune.

«Dopo anni di riflessioni interne all’interno del nostro “condominio” del palagliaccio, siamo finalmente riusciti a mettere a terra un progetto che si apre alla città – ha spiegato Matteo Cesarini per l’Acinque Ice Arena –. Sarà una quattro giorni in cui provare il curling, l’hockey e il pattinaggio, ma anche scoprire l’ecosistema di palestra e piscina in un periodo dell’anno diverso dal solito».

Dal 25 al 28 giugno l’Acinque Ice Arena di Varese ospiterà gli Acinque Summer Days, manifestazione che trasformerà il palaghiaccio in un grande villaggio aperto al pubblico con street food, dj set, attività sportive e un evento speciale che porterà in città alcuni dei protagonisti del bronzo olimpico conquistato dall’Italia nel Team Event di Milano Cortina 2026.

Grandi show e il tributo alla medaglia olimpica

Il momento centrale della manifestazione sarà la serata di venerdì 26 giugno con l’evento promosso da “Ghiaccio Spettacolo”, un collettivo che da quindici anni unisce l’aspetto tecnico del pattinaggio alla sua componente artistica e teatrale. Lo show celebrerà la storica medaglia di bronzo conquistata dalla nazionale italiana nel team event alle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Biglietti disponibili QUI.

In pista scenderanno quasi tutti i protagonisti di quel podio: Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Lara Naki Gutman e la coppia della danza su ghiaccio formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri. Insieme a loro si esibiranno acrobati, artisti del ghiaccio e la giovane promessa locale Ginevra Negrello. Unica assenza quella di Sara Conti e Niccolò Macii, che hanno interrotto la loro partnership subito dopo i Giochi.

«Tante persone ci dicono che amano questo sport, ma che viene trasmesso poco in tv – ha sottolineato il bronzo olimpico Marco Fabbri –. Venire in una realtà come Varese fa molto piacere: vedere che istituzioni e aziende si muovono in sinergia per promuovere il pattinaggio ci rende felici. Io vengo da Milano, e pensare che ad oggi Milano città non abbia ancora un palazzo del ghiaccio è assurdo». Durante la serata, la coppia Guignard-Fabbri riproporrà anche un estratto del celebre programma lungo olimpico pattinato sulle note di Diamanti di Giorgia.

Il valore della struttura oltre l’evento sportivo è stato rimarcato anche dal sindaco Davide Galimberti: «Abbiamo pensato alla nuova struttura per le Olimpiadi, ma anche con la convinzione che sarebbe stata un punto di riferimento per il post-evento. In prospettiva questo impianto potrà ospitare manifestazioni culturali e di spettacolo di altissimo livello, un potenziamento che non tutte le città possono offrire. L’auspicio è arrivare a una stagione di spettacoli sul ghiaccio stabile».

Gli open day: pattinaggio, curling, hockey, piscina e fitness

Le giornate di sabato e domenica saranno dedicate alla pratica attiva. Le società sportive che gravitano intorno al palaghiaccio guideranno i più giovani (e non solo) alla scoperta delle discipline invernali.

Domenica, in particolare, sarà la giornata degli sport sul ghiaccio: l’hockey su ghiaccio, con i volontari pronti ad accogliere chi vuole avvicinarsi alla disciplina, un movimento in forte crescita, come ricordato dai rappresentanti delle società: «Dopo il Covid e la chiusura della pista eravamo ripartiti con 30 bambini, oggi siamo a quota 95». Spazio anche alle società di pattinaggio sul ghiaccio, Varese Ghiaccio e Icesport Varese, che presenteranno le loro offerte a grandi e piccoli atleti. Presente anche la delegazione del curling, sport che grazie alle olimpiadi ha guadagnato credito e appassionati.

Parallelamente, la struttura aprirà gli spazi della palestra e della piscina con la possibilità di testare gratuitamente i corsi sia a terra che in acqua. Sabato l’area fitness ospiterà inoltre alcune masterclass dinamiche. Un impegno organizzativo notevole che l‘assessore allo Sport, Stefano Malerba, ha voluto ringraziare: «Per fare eventi del genere servono gli impianti, su cui l’amministrazione investe circa 500mila euro all’anno, ma servono soprattutto i volontari e le associazioni, senza cui tutto questo non sarebbe possibile».

Un plauso alla continuità del progetto è arrivato anche da Franco Vitella (Camera di Commercio): «Lo sport deve essere abbinato alla cultura per dare alla provincia il turismo che merita», e da Michele Di Toro (Provincia di Varese), che ha definito l’appuntamento «non un punto di arrivo, ma una ripartenza nel segno del lavoro di squadra».

Street food e musica nel parco

A fare da cornice alle attività sportive sarà l’allestimento dell’area esterna del palazzetto, immersa nel parco. In collaborazione con Marcello Amirante, lo spazio ospiterà una selezione di food truck in stile “festa della birra” (con proposte che spazieranno dai classici arrosticini e panini fino a opzioni vegane) e un fitto programma di intrattenimento musicale per coinvolgere le famiglie e i giovani anche fuori dalla pista .

Sport e attività per tutti

L’iniziativa non si limiterà allo spettacolo del venerdì sera. Durante le quattro giornate il pubblico potrà partecipare a diverse attività dedicate agli sport del ghiaccio.

Giovedì 25 giugno spazio alle prove di curling, mentre sabato 27 si svolgerà un torneo di hockey su ghiaccio 3 contro 3 accompagnato da dj set e attività fitness. Domenica 28 giugno sarà invece dedicata alla scoperta delle diverse discipline praticate in arena, con la possibilità di cimentarsi direttamente negli sport del ghiaccio.

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre disponibili prove gratuite dei corsi di piscina e palestra organizzati all’interno dell’impianto.

L’Ice Village tra street food e musica

Accanto alle attività sportive nascerà l’Ice Village, allestito nell’area esterna del palaghiaccio e accessibile gratuitamente da via Appiani. Qui il pubblico troverà street food, musica e dj set per tutta la durata dell’evento.

La line up musicale prevede la presenza di Dos e Pisa giovedì e domenica, Tino e Ale Jay venerdì e Tommy Colombo, Gr Made This e Tmgn nella giornata di sabato.

L’obiettivo degli organizzatori è creare un appuntamento capace di coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi, avvicinando un pubblico sempre più ampio agli sport del ghiaccio e alle attività proposte dall’Acinque Ice Arena.